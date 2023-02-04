圖輯／「我們看到了」中國氣球被擊落連續鏡頭

美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球，從南卡州花園拍攝氣球被擊落後，出現破洞往下墜落。（路透） 根據美聯社報導，美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球。空車出動一架F-22戰鬥機，在美東時間下午2時44分左右，於大西洋上空擊落當時這顆氣球在南卡羅來納州的默爾特海灘(Myrtle Beach)大概6海里外、於6萬英尺的高空飛行。這個行動事先得到了總統拜登的同意。 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球。北卡羅來納霍頓海灘一居民正仰頭觀看。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球。一居民正用長鏡頭拍攝。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球，從南卡州花園拍攝氣球被擊落的那一剎那。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球，氣球被擊落的剎那。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球，從南卡州花園拍攝氣球被擊落後，往下墜落。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球，從南卡州花園拍攝氣球被擊落後，往下墜落。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球，從南卡州花園拍攝氣球被擊落後，往下墜落。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球。北卡羅來納霍頓海灘居民分享拍下的畫面。（路透） ➤圖輯／「我們做到了」 拜登賀空軍成功擊落中國氣球 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球。北卡羅來納霍頓海灘居民正仰頭觀看。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球。北卡羅來納居民停下車來仰頭觀看。（路透） ➤美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球。一居民正用長鏡頭拍攝。（路透） 美國空軍4日擊落疑似中國間諜氣球。北卡羅來納霍頓海灘一居民正仰頭觀看。（路透） 氣球 南卡羅來納州 拜登 上一則 美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
FB留言