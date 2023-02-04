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網傳中國氣球被擊落 國防部：沒這回事 也沒爆炸

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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

編譯徐榆涵／即時報導
稍早有美國網友在蒙大拿州比林斯市拍到一顆氣球遭擊落的畫面，引起外界熱議。（取材自推推特）
稍早有美國網友在蒙大拿州比林斯市拍到一顆氣球遭擊落的畫面，引起外界熱議。（取材自推推特）

美國2日證實一顆中國間諜氣球飛越美國北部上空，但由於未造成軍事和人員威脅，並因安全因素尚未擊落該氣球，在美國國內引起熱烈討論。稍早有美國網友在蒙大拿州比林斯市（Billings）拍到一顆氣球被擊落的畫面，還不清楚是否為同一顆，美國當局也尚未出面證實相關消息。

根據網友在推特上分享影片並表示，「幾分鐘前在我窗戶前拍到的，我看到一架戰機高速飛越，然後空中一陣爆炸，氣球就爆了。」目前尚不清楚爆炸的是否為在美國現蹤的中國間諜氣球。

根據每日郵報，美國國防官員澄清，蒙大拿州上空的氣球並未爆炸。他們表示，據稱這個氣球大小大概有三輛巴士這麼大，摧毀它會落下碎片，危及地面人員安全。

美國官員3日對於中國巨大氣球入侵美國領空感到震驚，隨後派出F-22戰機追蹤氣球，而該氣球盤旋在與加拿大接壤的蒙大拿州上空。

蒙大拿州 間諜 加拿大

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