美中為氣球各執一詞 布林肯告訴王毅：先移出領空再說

來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯(右)的訪華之行因此延後。圖為布林肯與時任中國外長的王毅去年在印尼峇里島會面。(路透)

拜登政府指控，中國的高空偵察氣球飄越美國蒙大拿州上空，中方承認但說這只是用於氣象研究的民用無人飛艇，美中各執一詞，讓原定3日晚間啟程前往北京 的國務卿布林肯 延後出訪行程。

美國國務院 3日舉行電話簡報，資深官員宣布推遲布林肯（Antony Blinken）訪陸計畫；資深官員表示，若條件允許，將盡快安排布林肯出訪，同時雙方持續保持外交管道暢通。

布林肯說，在出訪前夕發生這種事件，不利於美中的實質性討論，他向中方表明，氣球出現在美國上空是不可接受的，是對美國主權和國際法清楚明白的侵犯，並告訴電話那頭的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，「第一件事就是把這個監視設備移出我們的領空。」

這顆還在移動中的中方氣球，一開始被懷疑是偵監美國核武軍事基地的「間諜氣球」。

中國外交部證實氣球來自中國，但為民用無人飛艇，用於氣象等科研；因受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線；中方對飛艇因不可抗力誤入美國表達「遺憾」。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）3日在記者會說明，這是一個「高空偵監氣球」，氣球下方搭載偵監設備與吊籃。

賴德表示，發現氣球後就立即反制，使它無法搜集機敏資訊，考量到該氣球高度約在6萬呎，並未對地面民眾造成軍事或人身威脅；若擊落要考慮殘骸可能對美國民眾造成生命或財產損失，因此持續監控追蹤，並檢視應對方案。

五角大廈拒絕透露氣球的詳細訊息和具體位置，賴德表示，氣球持續往東移動，穿越美國中部，目前這仍是一顆「可以操縱的」氣球，預估該氣球還會在美國上空停留數天。

高空氣球事件造成美中關係再度緊張，國務院資深官員表示，當國防部偵測到該高空氣球，美國立即透過數項管道與中方資深官員聯繫，並告知美國盟友最新情勢發展。

資深官員說，布林肯和副國務卿薛曼（Wendy Sherman）1日下午會見中國駐美大使館資深官員，並直接與北京資深官員聯繫，表明這是一起不可接受且不負責任的事件。

資深官員表示，國務院與跨部門和國會討論過後，認為布林肯現在不宜訪問北京，布林肯3日上午致電王毅告知最新決定；此外，美中將持續保持溝通，解決美國對此事的擔憂，並負責任地管理雙邊關係。

除了美國上空發現中國的高空氣球，美國國防部表示，已得知有另一個中國的高空偵察氣球位於拉丁美洲上空，看不出朝美國方向而來。