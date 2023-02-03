我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅美大熊貓「樂樂」離世 中網友：國寶來不及回家

又見中國「間諜氣球」 美：正飛越拉丁美洲上空

美中為氣球各執一詞 布林肯告訴王毅：先移出領空再說

記者張文馨／華盛頓即時報導
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯(右)的訪華之行因此延後。圖為布林肯與時任中國外長的王毅去年在印尼峇里島會面。(路透)
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯(右)的訪華之行因此延後。圖為布林肯與時任中國外長的王毅去年在印尼峇里島會面。(路透)

拜登政府指控，中國的高空偵察氣球飄越美國蒙大拿州上空，中方承認但說這只是用於氣象研究的民用無人飛艇，美中各執一詞，讓原定3日晚間啟程前往北京的國務卿布林肯延後出訪行程。

美國國務院3日舉行電話簡報，資深官員宣布推遲布林肯（Antony Blinken）訪陸計畫；資深官員表示，若條件允許，將盡快安排布林肯出訪，同時雙方持續保持外交管道暢通。

布林肯說，在出訪前夕發生這種事件，不利於美中的實質性討論，他向中方表明，氣球出現在美國上空是不可接受的，是對美國主權和國際法清楚明白的侵犯，並告訴電話那頭的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，「第一件事就是把這個監視設備移出我們的領空。」

這顆還在移動中的中方氣球，一開始被懷疑是偵監美國核武軍事基地的「間諜氣球」。

中國外交部證實氣球來自中國，但為民用無人飛艇，用於氣象等科研；因受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線；中方對飛艇因不可抗力誤入美國表達「遺憾」。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）3日在記者會說明，這是一個「高空偵監氣球」，氣球下方搭載偵監設備與吊籃。

賴德表示，發現氣球後就立即反制，使它無法搜集機敏資訊，考量到該氣球高度約在6萬呎，並未對地面民眾造成軍事或人身威脅；若擊落要考慮殘骸可能對美國民眾造成生命或財產損失，因此持續監控追蹤，並檢視應對方案。

五角大廈拒絕透露氣球的詳細訊息和具體位置，賴德表示，氣球持續往東移動，穿越美國中部，目前這仍是一顆「可以操縱的」氣球，預估該氣球還會在美國上空停留數天。

高空氣球事件造成美中關係再度緊張，國務院資深官員表示，當國防部偵測到該高空氣球，美國立即透過數項管道與中方資深官員聯繫，並告知美國盟友最新情勢發展。

資深官員說，布林肯和副國務卿薛曼（Wendy Sherman）1日下午會見中國駐美大使館資深官員，並直接與北京資深官員聯繫，表明這是一起不可接受且不負責任的事件。

資深官員表示，國務院與跨部門和國會討論過後，認為布林肯現在不宜訪問北京，布林肯3日上午致電王毅告知最新決定；此外，美中將持續保持溝通，解決美國對此事的擔憂，並負責任地管理雙邊關係。

除了美國上空發現中國的高空氣球，美國國防部表示，已得知有另一個中國的高空偵察氣球位於拉丁美洲上空，看不出朝美國方向而來。

加拿大國防部2日聲明，在其領空發現疑似偵監氣球，加拿大與美國就此事密切合作，路透報導，加拿大外交部召見中國大使嚴正表達立場。

美國官員於當地時間2日表示，一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空。（美聯社）
美國官員於當地時間2日表示，一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空。（美聯社）

布林肯 國務院 北京

上一則

中間諜氣球闖美領空 專家曝：或為測試美方反偵查能力

延伸閱讀

布林肯推遲北京之行 王毅應約同布林肯通電話

布林肯推遲北京之行 王毅應約同布林肯通電話
中間諜氣球闖美領空 專家曝：或為測試美方反偵查能力

中間諜氣球闖美領空 專家曝：或為測試美方反偵查能力
中國偵察氣球入侵領空 美議員怒批：擊落它

中國偵察氣球入侵領空 美議員怒批：擊落它
偵察氣球勾休士頓關館陰影 拜習會築起善意盡消

偵察氣球勾休士頓關館陰影 拜習會築起善意盡消

熱門新聞

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

2023-01-28 12:11
疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06

超人氣

更多 >
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母