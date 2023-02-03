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疑似中國間諜氣球飄過美國上空 布林肯訪華延期

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中國認了氣球 美：不可接受…布林肯訪華延期

記者張文馨／華盛頓報導
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

一枚飛越美國上空的中國偵察氣球，讓拜登政府決定推遲國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京的計畫；國務院資深官員表示，若條件允許，將盡快安排布林肯訪問中國，同時雙方持續保持外交管道暢通。

國務院3日上午舉行簡報會，說明最新決定。

國務院資深官員表示，布林肯原定今晚出發前往北京，但國防部偵查到一枚中國的偵察氣球飛越美國上空，美國立即透過數項管道與資深官員聯繫，並告知美國盟友最新情勢發展。

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資深官員說明，布林肯和副國務卿薛曼（Wendy Sherman）1日晚間會見中國駐美大使館資深官員，並直接與北京資深官員聯繫，表明這是一起不可接受且不負責任的事件。

對於中方聲明表達遺憾，資深官員表示，美國認為氣球出現在美國上空是不可接受的，也是對美國主權和國際法清楚明白的侵犯。

資深官員表示，國務院與跨部門和國會討論過後，認為布林肯現在不宜訪問北京；布林肯3日上午致電中共中央外事辦公室主任王毅告知最新決定。

資深官員表示，布林肯會在條件允許下，找尋最快的適當時機訪問中國。

資深官員表示，美國相信外交可以負責任地管理最複雜的雙邊關係，始終致力於保持與中國的溝通管道；針對此事，美中將保持溝通，解決美國對此事的擔憂，並負責任管理雙邊關係。

布林肯 國務卿 間諜

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