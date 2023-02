龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭。資料照片。(美聯社)

美國前國務卿龐培歐 2日在英國天空新聞台「瑞比訪問」(Beth Rigby Interviews)節目表示,他相信比起俄羅斯總統普亭 ,中國國家主席習近平 對全世界是更大的威脅。

龐培歐告訴主持人、天空新聞台政治主編瑞比,習近平意在世界霸權(world dominance),並警告「他想要控制你們」(He wants to own you)。

美國前國務卿龐培歐。資料照片。(美聯社)

龐培歐稱,習近平「想掌握霸權的意圖橫跨全世界,用他的馬列主義(Marxist-Leninist)願景,以及中國在全世界每一個角落的經濟與政治主導地位。這是他的邪惡目標,我們有義務讓下一代反擊」。

當瑞比問到習近平是否比普亭更危險時,龐培歐稱,「當然,差得遠了」。

來源:Sky News

龐培歐告訴瑞比,普亭擁有非常強大的核武計畫跟依賴單一產業的經濟體,「如果我們在美國生產能源,這個產業對他的價值會少很多」,但「習近平是不同的生物,全球在經濟上都要依靠他,他治理14億人,擁有的經濟體跟美利堅合眾國的規模匹敵,還有能力很強的太空、軍事及網路計畫。這就是實力,而我們現在也已經看到他的意圖」。

龐培歐也說,雖然普亭篤信大俄羅斯,「他對自己稱霸世界的能力不抱幻想」,反之習近平「相信這不是廢話(folderol),他相信他能主宰世界。對我們在歐洲、美國、亞洲、中東與所有地方的生活方式,這是兩種根本上不同的危險」。