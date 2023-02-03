龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭。資料照片。（美聯社）

美國前國務卿龐培歐 2日在英國天空新聞台「瑞比訪問」（Beth Rigby Interviews）節目表示，他相信比起俄羅斯總統普亭 ，中國國家主席習近平 對全世界是更大的威脅。

龐培歐告訴主持人、天空新聞台政治主編瑞比，習近平意在世界霸權（world dominance），並警告「他想要控制你們」（He wants to own you）。

美國前國務卿龐培歐。資料照片。（美聯社）

龐培歐稱，習近平「想掌握霸權的意圖橫跨全世界，用他的馬列主義（Marxist-Leninist）願景，以及中國在全世界每一個角落的經濟與政治主導地位。這是他的邪惡目標，我們有義務讓下一代反擊」。

當瑞比問到習近平是否比普亭更危險時，龐培歐稱，「當然，差得遠了」。

來源：Sky News

龐培歐告訴瑞比，普亭擁有非常強大的核武計畫跟依賴單一產業的經濟體，「如果我們在美國生產能源，這個產業對他的價值會少很多」，但「習近平是不同的生物，全球在經濟上都要依靠他，他治理14億人，擁有的經濟體跟美利堅合眾國的規模匹敵，還有能力很強的太空、軍事及網路計畫。這就是實力，而我們現在也已經看到他的意圖」。

龐培歐也說，雖然普亭篤信大俄羅斯，「他對自己稱霸世界的能力不抱幻想」，反之習近平「相信這不是廢話（folderol），他相信他能主宰世界。對我們在歐洲、美國、亞洲、中東與所有地方的生活方式，這是兩種根本上不同的危險」。