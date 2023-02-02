美上將估2025美中開戰 智庫學者指學術界同僚不以為然

2013年時任總統的歐巴馬（左）和時任美國空軍第89運輸聯隊指揮官的米尼漢。美聯社

美國空軍4星上將「空中機動司令部」司令米尼漢（Mike Minihan）一份致其部屬的內部備忘錄日前在網路上流傳，並經該部和五角大廈證實確有其事，米尼漢研判美中兩軍2025年將有一戰。但美國國會山莊報（THE HILL）2日引述該國知名智庫學者報導，做中國研究的美國學者們大多對此不以為然。

針對米尼漢指稱的2025，或前美國印太司令部司令戴維森預測的2027年前，解放軍 將犯台等五花八門的說法，華府 智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）對該報表明，她從事中國研究這個圈子的同僚中，大多數不認為北京 很可能在今後5年內攻台。

孫韻表示，這不是我們頭一次看到一名現役或退役軍事將領出來說，「喔、這個，（我們）即將與中國開戰」，「但當各位聽到像這樣的評估，你就得對其細節非常謹慎」。

美國海軍軍令部長（CNO，或稱作戰部長）吉爾迪去年10月也曾在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）警告，中國最快將在去年底前對台動武。

孫韻並強調，米尼漢說是「直覺告訴他」，而非「情報評估」。尤其他是現役將領，執掌空中機動司令部，但備戰並打勝仗是軍方職責，所以軍方的評估來自許多案例、不同的觀點，而非「政治評估」。

華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）專研美中關係的高級研究員史托克斯（Jacob Stokes）則將米尼漢的備忘錄，視為1個希望準備好任何想定狀況的「呼籲」，不論什麼時候可能到來。

史托克斯向該報說，該備忘錄其實是試圖說出「這（解放軍犯台）是一個挑戰，會在比近期內還短的時間內來臨」，做為將一種急迫性和現實主義添加到空中機動司令部負責實施的計畫、作戰行動與訓練類型中的方法。

史托克斯認為該備忘錄就是「某種個人意見」，米尼漢的「分析」當然不是大部分美國政府或專家迄今針對中國意見的評估。他研判，比起2027年前中國全面侵台的機率，可能性更高的是恐螺旋失控的一場危機或事件。他提到聯邦眾議院議長麥卡錫今年可能訪台一事。

▼2025年中共攻台？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點