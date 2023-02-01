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拜登律師：FBI搜德拉瓦州寓所 未查獲機密文件

中央社／華盛頓1日綜合報導
拜登總統的私人律師包爾表示，執法人員在拜登位於德拉瓦州雷荷勃斯灘的濱海寓所進行3個半小時的搜索，結果並未發現機密文件。(美聯社)
拜登總統的私人律師包爾表示，執法人員在拜登位於德拉瓦州雷荷勃斯灘的濱海寓所進行3個半小時的搜索，結果並未發現機密文件。(美聯社)

拜登總統的私人律師包爾（Bob Bauer）今天表示，執法人員在拜登位於德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）的濱海寓所進行3個半小時的搜索，結果並未發現機密文件。

中央社引述法新社報導，拜登的物產受到最新一波搜查，追查是否不當儲存機密文件後，包爾在聲明中表示：「並未找到標示為機密的文件。」

不過探員仍「帶走一些看似與他擔任副總統時期有關的文件和手寫便條，以便做進一步檢視」。

路透社報導，隸屬美國司法部的聯邦調查局（FBI）在今天上午進行的搜查行動，似乎代表著對拜登處理機密文件的調查行動規模擴大。

檢調人員先前在他位於德拉瓦州威明頓（Wilmington）的住所和華府一間辦公室中發現少量機密文件，拜登是在擔任前總統歐巴馬副手和競選總統時期使用這間辦公室。

包爾在聲明中說，今天的搜查行動於上午8時30分到中午「在與總統的律師團協調及配合」下進行。

報導說，拜登預料將在接下來幾周或幾個月內宣布競選連任，然而眼前的「密件門」帶來政治難題。前總統川普寓所先前同樣被搜出機密文件，如今拜登也陷入類似境地，使得拜登和民主黨同志難以利用這項政治武器來對付川普。

包爾今天表示，司法部選擇在不提前昭告天下的情況下進行搜查。

他說：「依據司法部標準程序，為了行動安全性和完整性，司法部尋求在不提前公告的情況下進行搜查，而我方也同意配合。今天的搜查是司法部徹底且及時程序的進一步行動，我們將持續全力支持與通力配合。」

拜登 司法部 德拉瓦州

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