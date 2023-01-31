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世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

「可疑社安碼」涉詐54億疫情貸款 6.9萬申請者資格不符

「可疑社安碼」涉詐54億疫情貸款 6.9萬申請者資格不符

編譯陳韻涵／綜合31日電
2020年6月全美新冠疫情正值最高峰，商店全數休業，人人足不出戶，全國經濟幾乎停滯，聯邦政府提供巨額賑災款項，助商家渡過難關，但有不肖業者伺機詐騙盜財。圖為聯邦特局探員負責追查不法騙財之徒。(美聯社)
2020年6月全美新冠疫情正值最高峰，商店全數休業，人人足不出戶，全國經濟幾乎停滯，聯邦政府提供巨額賑災款項，助商家渡過難關，但有不肖業者伺機詐騙盜財。圖為聯邦特局探員負責追查不法騙財之徒。(美聯社)

政府觀察機構「疫情因應稽核委員會」(Pandemic Response Accountability Committee)最新報告指出，聯邦政府可能核發逾54億元緊急疫情貸款，給利用可疑或未經驗證社會安全號碼申貸的申請者，這讓疫情衍生的紓困補助詐騙又多了一項。

華爾街日報(WSJ)報導，疫情因應稽核委員會負責監督疫情相關的政府開支，至少查到6萬9323名申請貸款者利用不合法或資料有誤的社安號碼；換句話說，政府的紓困補助可能流向不符合申請資格的個人或機構；另外，委員會還發現另外17萬5768名申請人利用可疑的資訊申請疫情補助，最終未獲核發貸款。

眾院監督小組訂2月1日召開聽證會，討論疫情相關開支、浪費與詐欺議題。

該委員會在報告中表示，將與司法部的新冠疫情詐欺執法工作小組(Covid-19 Fraud Enforcement Task Force)等機關合作持續調查「潛在詐欺與身分竊盜情事」。

2020年疫情最初幾個月，美國經濟因為強制居家避疫而停滯，為避免經濟崩潰，國會2020年3月通過數兆元的經濟援助法並由當時的川普總統簽署成法律，之後發放紓困支票給國民、提供企業貸款並採取各項經濟措施

拜登總統就任後，於2021年3月簽署1兆9000億元的「美國救援法案」(American Rescue Plan)。

疫情因應稽核委員會公布的報告聚焦調查前述兩項紓困計畫提供給小企業的貸款與補助。

委員會表示，聯邦小企業管理署(SBA)透過「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)，以及「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loans，簡稱EIDL)提供1兆2000億元補助金，若符合特定條件，許多貸款不必清償，而前述條件包括持續雇用員工。 

委員會與社會安全署合作進行的調查分析了超過3300萬名申請PPP與EIDL計畫申請者的社安號碼，結果發現約54億元貸款發給6萬9323名申請人，而這些申請者的資料與政府數據不符，這部分的款項占政府發放總額的0.45%。

聯邦小企業管理署表示，將持續追查相關詐欺情事。

政府在疫情期間發放大筆預算紓困，但也衍伸不少詐欺，總金額估計有50億之多。（美聯...
政府在疫情期間發放大筆預算紓困，但也衍伸不少詐欺，總金額估計有50億之多。（美聯社）

疫情 貸款 紓困

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