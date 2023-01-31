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訪談錄音放進有聲書 川普告伍華德違反版權 索賠5千萬

記者顏伶如／即時報導
資深記者伍華德把包括撰寫「震怒」一書時專訪川普的錄音放進有聲書裡，被川普控告違反版權 。(Getty Images)
資深記者伍華德把包括撰寫「震怒」一書時專訪川普的錄音放進有聲書裡，被川普控告違反版權 。(Getty Images)

前總統川普以侵犯版權為由，30日對曾經撰寫「水門案」獨家報導的資深記者伍華德(Bob Woodward)提告，指控伍華德在未經同意的情況下，擅自將採訪錄音帶放進有聲書裡；伍華德與出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)31日發表聲明回應說，川普提告並無法律根據(without merit)。

伍華德多次採訪川普後，2020年9月出版爆料書「震怒」(Rage)。2022年10月25日，伍華德出版有聲書「川普錄音帶」(The Trump Tapes)，內容為累計八小時的20段採訪原始錄音檔，採訪期間是從2016年至2020年間，包括為撰寫「震怒」一書的專訪。

川普30日在佛州北區聯邦區域法院對伍華德、賽門舒斯特公司以及賽門舒斯特公司母公司派拉蒙全球集團(Paramount Global)提告，聲稱從未授權伍華德出版訪問錄音檔，索取將近5000萬元損害賠償。川普在訴狀中指出，錄音檔屬於「受到保護的材料，使用與發行受到各式各樣限制」。

訴狀掉，川普多次告知伍華德，錄音內容只供伍華德個人參考，唯一目的是為了為「震怒」等書籍寫作時，可以確保引述句內容準確，錄音內容不能做為其他任何目的使用，包括以任何形式提供、行銷或販賣給社會大眾、新聞界或傳播媒體。

伍華德與賽門舒斯特公司在聯合聲明中說，川普提告並無法律根據，「我們將積極捍衛清白」。聲明中說，所有談話都屬於具名引用採訪(on-the-record interviews)，川普知道並且同意錄音。

聲明中說：「我們有信心，事實與法律都站在我們這一邊。」

資深記者伍華德。(Getty Images)
資深記者伍華德。(Getty Images)

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