再軍援烏克蘭20億 美將首度提供「陸射小直徑炸彈」

美國將首度提供烏克蘭較長程火箭、射程達150公里的「陸射小直徑炸彈」。圖／SAAB

路透報導，美國官員1月31日向路透表示，美國準備再提供烏克蘭 逾20億美元的軍援，預料將首度包含較長程火箭、射程達150公里的「陸射小直徑炸彈」，以及其他武器和彈藥。

官員說，美方將在本周稍晚宣布這項新軍援，預料也將包括「愛國者」(Patriot)防空系統的支援設備、精準彈藥和「標槍」(Javelin)反坦克武器。

一名官員說，這次軍援款項中的17.25億美元，來自「烏克蘭安全援助計畫」，該計畫讓拜登 政府得以從國防工業業者，而不是美國現有的武器庫存取得武器。

「烏克蘭安全援助計畫」基金將採購新武器「陸射小直徑炸彈」(Ground Launched Small Diameter Bomb，簡稱GLSDB)，射程約94英里(150公里)。美國之前拒絕提供烏克蘭射程達185英里(297公里)的「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)。

射程較遠的GLSDB導引炸彈能讓烏克蘭攻擊過去打不到的重要軍事目標，有助於干擾俄軍戰線的更後方，持續反攻。

GLSDB由紳寶集團(SAAB AB)和波音聯合製造，結合GBU-39小直徑炸彈 (SDB)與M26火箭引擎。

這項軍援預料還包括「防地雷反伏擊車」(MRAPs)、導引多管火箭系統(GMLRS)和彈藥。