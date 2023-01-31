巴基斯坦清真寺爆炸案增至100死 白宮強烈譴責

巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內清真寺遭到自殺炸彈客攻擊，死亡人數已增至100人，白宮今天「強烈譴責這起道德上令人無法接受的恐怖攻擊」。美聯社

巴基斯坦西北部白夏瓦市警察 總部內清真寺遭到自殺炸彈客攻擊，死亡人數已增至100人，白宮 今天「強烈譴責這起道德上令人無法接受的恐怖攻擊」。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）表示：「恐怖主義是站不住腳的，鎖定參加禮拜的人在道德上令人無法接受。美國準備在重建與復原上支持巴基斯坦。」

巴基斯坦內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）告訴國會，死者包括97名警察和3名平民，傷者仍有27人情況危急。

白夏瓦巿警察總部是情報和反恐部門所在，當局正就全巿戒備最森嚴之一的地區為何出現如此重大安全漏洞 展開調查。

白夏瓦市警局長伊加茲汗（Muhammad Ijaz Khan）今天指出，這是一起有針對性的報復攻擊。

昨天下午開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）首府白夏瓦市（Peshawar）警察總部的爆炸，把一整面牆和幾乎整個屋頂炸毀，瓦礫碎屑噴擊現場警察。事發當時有300到400名警員聚集警察總部院區的清真寺禮拜。

伊加茲汗告訴法新社：「我們身處打擊好戰分子行動的最前線，因此成為目標。目的是要打擊我們作為執法力量的士氣。」

開柏普赫圖赫瓦省警察首長安薩里（Moazzam Jah Ansari）告訴記者，一名炸彈客假扮成訪客進入清真寺，身上一共帶了10到12公斤的「爆裂物」。

他表示，這次事件可能是一個過去曾經斷斷續續附隨於巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）的好戰組織所為。

激進組織「巴基斯坦塔利班」則發表聲明，否認犯案。去年11月，巴基斯坦塔利班結束對政府部隊停火，此後巴國好戰分子攻擊數量大增。此案是近年來安全部隊傷亡最慘重的攻擊之一。