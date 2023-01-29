上將警告2025年美中恐衝突 眾院外委會主席：他是對的

眾院外交委員會主席麥考爾。(路透)

空軍上將米尼漢在備忘錄中警告，美國有可能在兩年後與中國開戰。眾院 外交委員會共和黨籍主席麥考爾今天表示，美國為台灣與中國衝突的可能性確實「非常高」。

空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Mike Minihan）在寫給所轄11萬部隊領導階層的備忘錄中說：「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰。」

➤➤➤美上將估2025美中開戰 台灣恐是引爆點 「希望我是錯的」

路透報導，新接任外委會主席的麥考爾（Mike McCaul）告訴福斯電視網「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）節目：「我希望他是錯的…但我想他是對的。」

米尼漢的看法不代表五角大廈，但顯示出美國軍方最高階層對中國可能企圖掌控台灣的憂心。他在備忘錄中指出，美國和台灣2024年都將舉行總統大選，可能為中國創造採取軍事行動的機會。

麥考爾表示，如果中國無法以不流血方式掌控台灣，那麼「在我看來，他們將會考慮進行軍事入侵。我們得要為此作好準備」。

他並指控拜登 總統的民主黨政府由阿富汗撤軍搞得一團亂，凸顯了美國弱點，而這或將使得美國更可能與中國爆發戰事。

麥考爾說：「我們可能見到與中國爆發衝突局面，在台灣和印太地區，可能性非常高。」

國防部 長奧斯丁（Lloyd Austin）本月稍早表示，中國雖在台灣海峽附近升高軍事活動，但他非常懷疑這意味北京即將侵台。

國防部官員昨天也表示，米尼漢的說法「不代表國防部對中國的看法」。