美中WTO會議爆口水戰 互嗆破壞規則、非法報復

世界貿易組織（WTO）。（路透）

路透報導，中國與美國駐世貿代表日前在世界貿易組織（WTO ）召開的會議中互嗆，中方批評美國是「單方面惡霸」、規則破壞者，美方則指中國對美採取非法貿易報復措施。

據路透掌握的會議紀錄，中國駐世貿代表李成鋼27日在世貿組織會議表示，「美國的這些令人不安的行為清楚地描繪了美國作為單方面惡霸、規則破壞者和供應鏈破壞者的形象」；美國則對於與中國的關稅 爭端被列入會議議程表示遺憾，並指責北京對美國出口產品實施「非法的單方面報復措施」。

報導說，這場會議召開前夕，美國向世貿的四項裁決提出上訴，這些裁決指責美國對於從中國和其他幾個國家進口的鋼鐵徵收懲罰性關稅。

美國並對另外一項裁決提出上訴，其中指美國藐視國際貿易規則，將來自香港的進口產品標記為來自中國。華盛頓長期以來一直批評WTO的裁決制度過於寬泛，也在主導關於改革的討論。

前美國總統川普 政府對於從中國、挪威、瑞士和土耳其進口的鋼鐵和鋁徵收關稅。川普指責大量進口到美國的商品威脅美國國家安全，因此實施懲罰性關稅。他的繼任者拜登雖緩和了態度，但未取消關稅措施。

世貿組織上個月宣布裁定，認為這些關稅違規，不符合關稅及貿易總協定（GATT）的條款。

美國駐世界貿易組織（WTO）大使帕根（Maria Pagan）說，「一個只為保護中國的非市場政策和行為的世貿組織，對任何人都沒有好處」，並說「美國不會將對其基本安全的決策權讓給世貿組織的小組」。

不過，路透報導，帕根26日接受採訪時曾說，「怎麼說我們都無所謂…我們正繼續與中國的對話」。