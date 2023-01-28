已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

加州 今天發生本月第6起大規模槍擊 案，造成至少3人喪生、4人受傷。

美聯社報導，洛杉磯 警察局警佐普雷西亞多（Sgt. Frank Preciado）證實，最新槍擊事件發生在當地時間凌晨2時30分後，地點則位於位於洛杉磯高級社區比佛利山莊（Beverly Crest）。

報導指，中槍的7人中，有4人站在外面，不幸喪生的3人則都在同一輛車內。

目前受害者身份尚未公布，他們被送往醫院治療，有些人狀況危急。

(影音來源：YouTube ABC7)

普雷西亞多表示，目前仍不清楚是何原因導致槍擊事件、槍擊事件是否發生在住所內，也無法確認凶嫌是否已遭拘留。

此前，加州蒙特利公園市（Monterey Park）21日農曆除夕夜發生舞廳槍擊案，造成11人死亡；24日灣區又連續傳出2起槍擊事件，分別造成7人與1人喪生。

近日一連串的槍擊事件對加州造成重大打擊。該州擁有全美最嚴格的槍枝法和最低的槍枝暴力死亡率。

此外，根據根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，截至2022年，美國已連續3年，每年都發生超過600起大規模槍擊事件，每起案件至少都造成4人死亡或受傷。