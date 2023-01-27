警察暴力執法致死案又一樁 時報廣場已現示威人群

時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）

紐約地標時報廣場因警察 暴力執法致死案發生聚集了示威人群，高喊「警察是指向人民的武器」，抨擊執法機構的「無能」但「殺戮」。

維權組織「Party for socialism and liberation」表示，執法系統數十年如一日、披著法律打擊犯罪的羊皮捶殺無辜民眾，「尤其是有色人種」。「紐約人有權利和平的表達自己看過視頻後的看法，如果你和政府有勾結，你當然不會覺得暴警有問題；市長亞當斯不顧失業、住房、教育的諸多缺陷，執意為市警增加預算。」

時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）

而就臨近市警總局的華埠 轄區市警五分局表示，如同2020年遭白人警察跪頸身亡的非裔佛洛伊德案發後的大規模示威一樣，已經將近分局街區用圍欄封鎖，以防視頻公布後的激進事件發生。

時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影） 時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）

截至記者發稿，警方表示，對於微信上流傳的「攜帶武器病使用暴力攻擊警察局等執法機構」尚未發生；但在6時左右已有30名示威者沿街遊行 ，地點為靠近西區高速公路的六大道，警方也隨隊伍向下城行進，但目的地未知。

知情人士透露，案發現場視頻公佈後，事態無法預測，但本周末都或有持續的抗議活動；就目前看距離華埠中心區域較遠，但仍提醒民眾外出注意安全。