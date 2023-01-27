我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

抗議警察暴力執法致死 時報廣場已現示威人群

警察暴力執法致死案又一樁 時報廣場已現示威人群

記者張晨／紐約即時報導
時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）
時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）

紐約地標時報廣場因警察暴力執法致死案發生聚集了示威人群，高喊「警察是指向人民的武器」，抨擊執法機構的「無能」但「殺戮」。

維權組織「Party for socialism and liberation」表示，執法系統數十年如一日、披著法律打擊犯罪的羊皮捶殺無辜民眾，「尤其是有色人種」。「紐約人有權利和平的表達自己看過視頻後的看法，如果你和政府有勾結，你當然不會覺得暴警有問題；市長亞當斯不顧失業、住房、教育的諸多缺陷，執意為市警增加預算。」

時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）
時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）

而就臨近市警總局的華埠轄區市警五分局表示，如同2020年遭白人警察跪頸身亡的非裔佛洛伊德案發後的大規模示威一樣，已經將近分局街區用圍欄封鎖，以防視頻公布後的激進事件發生。

時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）
時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）
時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）
時報廣場因警察暴力執法致死案聚集了示威人群。（記者張晨／攝影）

截至記者發稿，警方表示，對於微信上流傳的「攜帶武器病使用暴力攻擊警察局等執法機構」尚未發生；但在6時左右已有30名示威者沿街遊行，地點為靠近西區高速公路的六大道，警方也隨隊伍向下城行進，但目的地未知。

知情人士透露，案發現場視頻公佈後，事態無法預測，但本周末都或有持續的抗議活動；就目前看距離華埠中心區域較遠，但仍提醒民眾外出注意安全。

警察 華埠 遊行

上一則

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

延伸閱讀

時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行
金山華埠商戶 又收到ADA訴訟信函

金山華埠商戶 又收到ADA訴訟信函
華埠商改區年會 經濟復甦首重治安

華埠商改區年會 經濟復甦首重治安
周末好去處／華埠農曆新年周末市集

周末好去處／華埠農曆新年周末市集

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30

超人氣

更多 >
全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
世界晚報╱女博士被教授潛規則三年 聊天內容不堪入目

世界晚報╱女博士被教授潛規則三年 聊天內容不堪入目