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紐約市長亞當斯市情咨文 拚治安多管齊下

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

記者顏伶如／即時報導
作案槍枝Cobray半自動手槍上裝有土製消音器(homemade suppressor)。(洛縣警局)
作案槍枝Cobray半自動手槍上裝有土製消音器(homemade suppressor)。(洛縣警局)

紐約時報報導，加州蒙特利公園市(Monterey Park)舞蹈教室除夕夜發生11死9傷槍擊案，作案槍枝Cobray半自動手槍上裝有土製消音器(homemade suppressor)。報導指出，如何利用汽車濾油器(oil filters)等方便取得的材料動手製作消音器，網路上即可找到教學步驟。槍枝製造專家指出，體積龐大的土製消音器，可能是槍手後來遭到另一家舞廳華裔負責人蔡班達(Brandon Tsay)徒手奪槍的重要原因。

擁有合法執照的俄勒岡州槍械販賣商李察遜(Scott Richardson)，經營生意包括消音器製造與維修。李察遜受訪時說，根據洛杉磯郡警方提供照片，蒙特利公園市兇嫌使用槍枝上加裝的裝置為土製消音器，因為「原版的MAC-10與Cobray消音器，看起來根本不是那樣」。

Cobray系列槍枝製造於1970年代與1980年代，由於槍枝本身具備多項特點，例如螺絲槍管(threaded barrel)及能夠搭配可拆式彈匣，在加州列為非法的攻擊型武器。

加州洛杉磯郡警長盧納(Robert Luna)說，作案槍枝是兇嫌1999年在蒙特利公園市購得，但槍枝並沒有在加州辦理登記。

調查人員在兇嫌家中搜索發現大量子彈，以及製作土製消音器的材料。盧納表示，調查人員在兇嫌家中起出42個彈殼以及一個大容量彈匣。

蔡班達奪下兇嫌的槍枝。(來來舞廳監控錄像)
蔡班達奪下兇嫌的槍枝。(來來舞廳監控錄像)

紐約時報報導，槍枝加裝體積龐大的土製消音器，可能是槍手後來前往阿罕布拉市(Alhambra)另一家舞廳時，遭到蔡班達挺身而出徒手奪下槍枝的原因，阻止槍擊屠殺進一步擴大。

李察遜說，從舞廳監視器錄影帶畫面可以看到，兇嫌槍枝有著頗長的土製消音器，結果被蔡班達抓到槍枝，情勢因此逆轉。李察遜指出，消音器長度越長，等於別人越有機會可以抓住槍枝，因此蔡班達有機會把槍口推著朝上，避免對著自己。

蒙特利公園市 加州 紐約時報

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