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國家情報總監：中國仍考慮優先和平手段 非武力奪台

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）26日表示，北京如今仍優先擬以和平手段，而非武力方式奪取台灣。圖為海恩斯18日在世界經濟論壇談話。（Getty Images）
美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）26日表示，北京如今仍優先擬以和平手段，而非武力方式奪取台灣。圖為海恩斯18日在世界經濟論壇談話。（Getty Images）

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）26日表示，北京如今仍優先擬以和平手段，而非武力方式奪取台灣；台灣現階段在半導體供應鏈的優勢位置，西方國家花好幾年才能跟上，美國要協助其他人理解台海生變對全球產生的巨大影響。

海恩斯在德州大學奧斯丁分校的詹森總統博物館發表演說，被問到如何評估中國對台灣的侵略或封鎖，她認為，中方現階段仍較願意以和平手段，而非武力方式來奪取台灣；北京同時建構超越美國和西方國家介入的狀態下，仍能武力奪台的軍事能力，作為北京對台灣的選項之一。

海恩斯說，美國情報界在這方面的挑戰在於，確保決策者和其他人了解台海生變的實際影響；除了對台灣2400萬人來說可能是災難後果，其實任何在台灣附近的破壞（例如航運干擾或天災），都可能對全球金融與經濟造成嚴重影響。

海恩斯表示，台灣製造全球最頂尖的半導體，運用於幾乎所有的電子設備中，西方國家要花上好幾年才能有這樣的製造能力；外界應慎思若供應鏈出狀況所要面對的影響。

此外，華爾街日報26日報導，美軍陸戰在關島開設自1952年以來的第一個新基地，目前駐紮在該地區的士兵不到百人，大部分美軍將在明年底進駐。

報導提到，預計建成後可容納5000名陸戰隊員，短期內負責嚇阻和偵監區域內的威脅，長期目標則將肩負訓練來保護太平洋島嶼和重要海上通道的任務。

華爾街日報報導，若與中國發生衝突，陸戰隊將是首批反應的地面部隊，他們將配備反艦飛彈，能在島嶼和島嶼間快速移動，偵測、騷擾甚至摧毀敵軍船艦；新基地建成將減少美軍對日軍基地的依賴；報導提到美軍的存在，有時會引發日軍基地附近居民的不滿。

根據報導，五角大廈認為中國對美國安全的影響越來越大，因而調整軍隊部署。

北京 華爾街 供應鏈

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