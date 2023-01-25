拜登兒子業餘畫作「高價賣」眾院共和黨人展開調查

拜登兒子杭特。（歐新社）

國會眾院 監察委員會主席、共和黨 議員卡莫（James Comer）當地時間25日致信總統拜登 兒子杭特拜登（Hunter Biden）畫作的代理人，要求其提供關於杭特拜登畫作購買人信息等。

卡莫在寫給杭特拜登畫作代理人博雷（Georges Bergès）的信中說，「儘管杭特拜登只是新手畫家，但他的畫作卻極其昂貴，並且購買者信息不公開，而僅有你掌握這些購買信息」。

卡莫要求博雷在2月8日前回覆，並在2月15日之前來眾院監察委員會作證。

卡莫說，杭特拜登的作品本月早些時候在博雷畫廊展出。他的作品為抽象派風格，主要描繪樹和花，售價從5.5萬美元到22.5萬美元不等。

卡莫還表示，由於杭特拜登「過往可疑行為」，作為總統兒子，將業餘畫作高價賣給匿名買家的行為「非常令人不安」，「整個過程中缺乏監察」。

眾院監察委員會委員、民主黨議員拉斯金則表示，「監察委員會的職責是保證政府項目和政策為美國民眾服務，我不認為這個當代藝術調查跟這一職責有什麼關係」。

對於眾院共和黨人對於杭特拜登畫作售賣的調查，目前白宮方面未發表意見。

據美國媒體，在拜登就任總統後，為避免潛在問題，杭特拜登的畫作僅出售給匿名買家。杭特拜登畫作代理人負責其作品的定價和售賣，代理人不將買家信息告知杭特拜登或拜登政府其他成員。