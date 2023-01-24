研究：中國家電晶片如特洛伊木馬 構成國安風險

美國風險顧問公司OODA Loop近日在一份供英國 政府參考的報告中示警，家電用品及汽車 的內置晶片猶如「特洛伊木馬」，中國有能力藉此對英國民眾進行情蒐與監控，連燈泡都可能構成國安風險。

報告指出，中國製移動式物聯網（cellular IoT, CIoT）模組可蒐集、並透過5G 網路傳輸數據，讓中國方面有機會偵察、監控情蒐目標的動態，潛在目標包括人、武器以及物資和技術供應鏈。中方也可透過相關技術和設備進行產業間諜活動。

報告示警，中國CIoT模組構成的潛在國安風險恐大於中國手機和其他電信設備，英國政府有必要儘快考慮將這類來自中國的模組完全自市場排除，以免為時已晚。

英國政府去年10月宣布，限期在2027年底前，將中國電信巨擘「華為」自英國的5G公共網路徹底移除，並在2023年1月28日以前，將華為自國家安全重要設施「清零」。

今年1月初，英國安全部門基於國安考量，清查、拆解政府各部會高階官員座車，並在一個中國製密封零組件內發現可傳送定位資料的SIM卡。面對媒體詢問，BMW、福斯汽車（Volkswagen）、富豪（Volvo）、捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）等與中國合作開發車內5G連線的相關車廠紛強調對客戶安全的重視。

英國國會正在審議採購法案（Procurement Bill）、國家安全法案（National Security Bill），相關議題在國會和媒體備受關注。

關於中國CIoT模組的報告23日發布，由具中國、香港、台灣經驗的前英國資深外交官彭朝思（Charles Parton）撰寫。他曾任英國國會外交委員會中國事務特別顧問，目前也是英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深副研究員。

報告指出，上海移遠通信技術（Quectel）、廣和通、中國移動（China Mobile）等3家中國企業已掌握約54%的全球CIoT設備市場，在連線服務的市場占比更高達75%。

根據中國法律，所有中國企業都必須配合政府、基於國安要求提交用戶數據。在一般情況下，CIoT也可將數據回傳供應商，以進行品質管控和軟體更新。

前述3家中企的客戶包括特斯拉（Tesla）、惠普（HP）、英特爾（Intel）、戴爾（Dell）等。

CIoT可見於電腦、智慧型手錶、智慧型電表、門鈴攝影機、隨身密錄器、信用卡支付機、汽車、電冰箱及其他可透過APP操控的器械裝置，甚至燈泡、浴缸。

報告舉例，中國可透過相關系統追蹤美國武器流向、推斷武器是否流向台灣；掌握各國官員的人際網絡和維安人員動向，以及機敏資料擁有者，並據此進一步展開收編或脅迫行動，以取得機敏資料。中國也可藉由這類系統試圖癱瘓各國基礎設施。

不過，報告提到，中國生產的CIoT裝置設備在西方國家有替代品，西方可以不依賴中國產品，而中國產品的高市占率部分得歸功於龐大的中國國內市場。報告呼籲各國自供應鏈排除中國CIoT產品，並儘快清查政府單位的使用情況。

英國國會下議院外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）指出，各項產業策略對國家安全的關注嚴重不足，國安與戰略韌性必須是英國一切所作所為的核心。她認為，還有許多華為禁令等級的決策等著英國去做。