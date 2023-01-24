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加州半月灣槍擊案 台外交部：目前無台僑或學生受害

中央社台北24日電
加州半月灣發生槍擊案造成7死和1人重傷。圖為24日警察在山菇農場案發現場進行調查。美聯社
加州半月灣發生槍擊案造成7死和1人重傷。圖為24日警察在山菇農場案發現場進行調查。美聯社

加州半月灣市發生槍擊案造成7死和1人重傷，台外交部今天表示，依據目前所獲初步資訊顯示，受害者皆為美國當地居民，應無台灣僑胞或學生受害。

台外交部副發言人蕭光偉向中央社表示，加州半月灣市（Half Moon Bay）在當地時間23日下午發生槍擊事件，外交部獲悉消息後，第一時間請駐舊金山辦事處向當地警政等單位查證。

蕭光偉表示，目前訊息顯示無台灣僑胞或學生受害，台外交部將持續密切追蹤相關資訊，並請駐舊金山辦事處與當地政府機關、僑界、留學生及急難救助組織等單位保持聯繫，隨時掌握最新消息。

台外交部特別提醒，民眾在海外請特別注意自身安全，如果在北加州地區遭遇急難，需要外館協助，可撥打駐舊金山辦事處緊急聯絡電話：+1-415-265-1351；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095通知外交部緊急聯絡中心，以獲得必要協助。

舊金山市以南的沿海城市半月灣23日下午傳出兩起槍擊案，執法人員表示一名男子在兩個地點開槍，已知有7人死亡、1人受傷。市議員告訴當地媒體遇難者為「華人農民」。

發生槍擊案的半月灣市位在舊金山以南的聖馬提歐郡（San Mateo County），距離舊金山市約40分鐘車程。

舊金山 半月灣 槍擊

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