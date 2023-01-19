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對中國AI計畫深感憂心 FBI：恐不受法治約束

中央社／華盛頓19日綜合電
聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）19日表示，他對中國政府的人工智慧（AI）計畫「深感憂心」，並稱相關計畫恐怕「不會受到法治約束」。（美聯社）
聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）19日表示，他對中國政府的人工智慧（AI）計畫「深感憂心」，並稱相關計畫恐怕「不會受到法治約束」。（美聯社）

聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今天表示，他對中國政府的人工智慧（AI）計畫「深感憂心」，並稱相關計畫恐怕「不會受到法治約束」。

美聯社報導，瑞伊在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）小組會議上表示，北京當局的人工智慧野心「建立在他們多年來竊取的大量智慧財產權和敏感數據之上」。

瑞伊指出，若任由中國發展，中國可能會利用人工智慧的進步進一步助長其駭客行動、竊取智慧財產權，並打壓國內外異議人士。

他說：「這是我們深感憂心的事。我認為在座的各位都應該深感憂心。」

美國官方長期以來都在對此表達擔憂。舉例來說，美國反情蒐官員2021年10月對中國在人工智慧領域的野心示警，再次向企業高層、學術界及地方與州政府官員通報在關鍵產業接受中國的投資或專門技術的風險。

當年稍早時，由谷歌公司（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）領導的人工智慧委員會呼籲美國提升人工智慧技術來對抗中國，包括尋求「人工智慧驅動」武器。

中國駐華府大使館發言人並未立即回應記者就瑞伊言論的置評請求。北京當局先前一再指控華府散布恐慌，並抨擊美國對中國的情報評估結果。

人工智慧 北京 華府

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