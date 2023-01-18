我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登上任後 賓大疑收千萬捐款「來自中國和香港金主」

麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長

葉倫、劉鶴首面對面會談 美中允管控歧見避免衝突

編譯張佑生、彭尚興／即時報導
中國大陸副總理劉鶴（左）與美國財長葉倫（右）18日在瑞士蘇黎世會面。（歐新社）
中國大陸副總理劉鶴（左）與美國財長葉倫（右）18日在瑞士蘇黎世會面。（歐新社）

全球兩大經濟體的財經主管美國財政部長葉倫(Janet Yellen)與中國國務院副總理劉鶴，18日在瑞士蘇黎世舉行首次面對面會談，雙方承諾管控歧見，避免惡化成衝突，並找出一起因應全球性挑戰的方式。聲明也提到，葉倫計畫在近期內訪問中國，也歡迎對方官員訪美。

重修雙方關係 美中回暖

華爾街日報(Wall Street Journal)指出，美方率先宣布葉倫近期內將訪中的消息，顯示有意重修近年來不斷惡化的美中關係。

華爾街日報指出，華府與北京之間的外交關係，這幾年受到新冠疫情和台海情勢的影響，基本上處於停滯不前的狀態。現在這世界兩大經濟體的雙邊關係，終於出現回溫的跡象。除了財長葉倫宣布近期內將訪問中國外，國務卿布林肯已經確定下個月會前往北京。

葉倫：氣候變遷加強合作

葉倫和劉鶴兩個半小時的會談結束後，美國財政部發表聲明指出會談過程「坦率」，葉倫與劉鶴同意在對抗氣候變遷的融資加強合作，「一起支援開發中國家往潔淨能源轉型」。

葉倫與劉鶴曾透過網路進行過三次會談，這是兩人首度面對面溝通，也是去年美國總統拜登與中國國家主席習近平會談後，雙方高層官員首次會晤。葉倫一開場就告訴劉鶴：「我們在不同領域存在歧見，我們會把話說清楚，尤其是起因於缺乏溝通所產生的歧見，不能讓這些歧見導致雙邊經貿關係無謂的惡化」。

劉鶴：準備好務實交流

劉鶴則強調中美關係極為重要，他說：「我們必須始終著眼大局，努力妥善管控分歧，尋求共識，希望通過這種方式，我們能共同努力維護中美關係總體穩定」。劉鶴還說，中美雙方需要在氣候變遷和經濟等問題上認真溝通和協調，他已準備好展開專業、深入、坦誠和務實的交流。

紐約時報(New York Times)報導，儘管70歲的劉鶴是習近平的重要經濟顧問，也曾帶隊與川普政府貿易談判，並在國際上享有盛譽，但中國專家指出，他並不在習近平的決策核心圈子內，也不再是中國政府執政的政治局成員，即將卸任。不過分析人士表示，習近平保持著對他的信任。

葉倫 習近平 氣候變遷

上一則

聯準會稱通膨緩解 但仍須繼續升息

延伸閱讀

國務院：布林肯預定下月訪北京

國務院：布林肯預定下月訪北京
防疫鬆綁後 習近平：最擔心農民、特別關注老年人

防疫鬆綁後 習近平：最擔心農民、特別關注老年人
財政部：葉倫與劉鶴進行建設性討論 很快將訪中

財政部：葉倫與劉鶴進行建設性討論 很快將訪中
劉鶴與葉倫會面 稱中美須著始終眼大局、管控分歧

劉鶴與葉倫會面 稱中美須著始終眼大局、管控分歧

熱門新聞

印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知指，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證

2023-01-12 15:53
前紐約市警員昂旺。(本報檔案照)

獨家／紐約藏族警員涉當中國代理人 檢方突然全部撤控

2023-01-15 11:31
紐約陪審團上月認定川普集團17項稅務詐欺有罪，兩間川普集團13日的判決中被裁定要繳160萬美元罰款。(Getty Images)

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

2023-01-13 11:34
拜登總統的法律團隊11日在一處新地點找到另一批可能是從白宮帶出的機密檔案。對此拜登表示不知情。(路透)

拜登涉藏第2批機密文件 地點就在自家車庫

2023-01-12 11:14

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫