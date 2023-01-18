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拜登上任後 賓大疑收千萬捐款「來自中國和香港金主」

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拜登上任後 賓大疑收千萬捐款「來自中國和香港金主」

編譯孫梁／綜合18日電
位於華盛頓特區的「賓州大學拜登外交和全球參與中心」由賓大主管。圖為拜登2018年出席賓大拜登中心活動。(取自賓大拜登中心Flickr)
位於華盛頓特區的「賓州大學拜登外交和全球參與中心」由賓大主管。圖為拜登2018年出席賓大拜登中心活動。(取自賓大拜登中心Flickr)

福斯新聞(Fox News)18日報導，一項最新調查顯示，拜登總統入主白宮以來，未具名的中國金主向賓州大學提供上千萬元捐款。位於華盛頓特區的「賓大拜登外交和全球參與中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)，即屬賓大主管。

新聞網站「華盛頓自由燈塔」(The Washington Free Beacon)引述對政府資料的核查說，賓大2021年以來從中國和香港金主獲得1400萬元，從沙烏地阿拉伯金主獲得240萬元，開曼群島一個金主給賓大的100萬元，是為了資助賓大沃頓(Wharton)商學院的一個中國計畫。

華盛頓自由燈塔在報導中說，拜登擔任總統前，中國金主2017至2020年間便捐給賓大6100萬元。

賓大拜登中心最近發現了拜登擔任副總統期間的機密文件，拜登的律師11月將其中至少10份文件交給了國家檔案館，這些文件1月對外公布。他的律師在拜登位於德拉瓦州威明頓市的住宅又發現了兩批機密文件。

凡是接受聯邦資助的大學，教育部都要公布他們接受的外部捐助，但為賓大捐款的金主卻被教育部刻意隱瞞，教育部拒絕公布，白宮沒有對福斯新聞的查詢做出回應。

賓大發言人表示，報導所言來自中國的捐助都沒有流入賓大拜登中心。該中心表示，他們迄今只收到價值1100元的禮物捐贈，是美國國內的兩次捐助。中心發言人說，拜登中心的宗旨是建立一個惠及所有美國人的民主、開放、安全、包容和互聯的世界。

中心發言人說，賓大拜登中心100%的預算來自大學基金，學校收到的任何外國禮物，都按照高等教育法第117章的規定向教育部報告，賓大完全遵守聯邦法，任何外國禮品與合約都向聯邦教育部報告。

拜登的兒子杭特·拜登與被發現的兩批機密文件有一定關係，杭特在中國有生意，他在父親卸任副總統後，2017年協助創建了賓大拜登中心。杭特曾謊稱他擁有拜登在德拉瓦州威明頓市的房產。

▼拜登密件案誰最後受益？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 教育部 白宮

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