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吳釗燮：中國攻台機率升高 2027是可能時間點

中央社倫敦18日專電

台外交部長吳釗燮接受英國「天空新聞網」專訪時說，中國武力犯台的機率升高，2027年是他認為北京最有可能採取行動的時間點。他並罕見指出，台灣的「現狀」可能「無法永遠維持下去」。

關於台海情勢，吳釗燮說，與前兩年相較，去年情勢大幅惡化。在2027年，中共中央總書記、中國國家主席習近平可能會進入第4個任期；若在前3個任期未能取得重大成就，習近平將試圖在新的任期為自己在歷史上留名。

吳釗燮說，中國的經濟成長下滑、民眾不滿、不動產市場有崩壞跡象；一旦無力扭轉國內局勢，習近平可能會試圖透過動用武力或製造外部危機，以分散國內注意力或向中國人民展現他的能耐。

吳釗燮說：「我們擔心台灣可能成為代罪羔羊。」

「相較於往年，最糟劇本出現的機率如今已升高。」吳釗燮指出，小小的意外就可能點燃戰火。他舉例，一旦共機跨越台灣24浬（海里）毗連區，台灣部分武器系統可能得進行瞄準，這就可能觸發意外。預防情勢驟然升高的唯一方法是「自制」。

吳釗燮說，台灣的空軍飛官受過良好訓練，他們瞭解台灣不能發出第一擊。

吳釗燮並表示，台灣實質自治但不正式宣告獨立，這樣的現狀可能無法永遠維持。這意味台灣未來有可能遭中國併入，或者成為獨立的國家。

天空新聞網（Sky News）今天發布與吳釗燮的專訪，其中並觸及台灣為應對中國軍事威脅所做準備。

部分軍事專家指出，台灣仍未為可能的戰爭做好充分準備。吳釗燮說，台灣不自滿，但確實有不足之處，包括過去有武器彈藥、軍事人員訓練及兵力不足等問題，但台灣已宣布採取一系列改革措施，盡己所能確保自我防衛能力。

吳釗燮指出，雖然台灣願與中方協商，但不願接受北京提出的政治前提。他強調，接受相關政治前提意味向中國屈服，而這是台灣民眾永遠無法接受的。

習近平 北京 英國

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