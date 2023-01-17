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AI機器人ChatGPT正夯 達沃斯論壇CEO講不停

中央社瑞士達沃斯17日綜合外電報導
ChatGPT運用生成式AI，可以從大數據中，學習模仿真人回應使用者任何話語。這種科技不僅在矽谷獲得創投青睞，在世界經濟論壇也備受關注。(美聯社)
ChatGPT運用生成式AI，可以從大數據中，學習模仿真人回應使用者任何話語。這種科技不僅在矽谷獲得創投青睞，在世界經濟論壇也備受關注。(美聯社)

世界經濟論壇（WEF）本周在瑞士達沃斯（Davos）舉行年會，與會的企業鉅子們，開口閉口都是來自舊金山的人工智慧聊天機器人ChatGPT。

路透社報導，生成式人工智慧（generative artificial intelligence）幾乎可以創造出人類想得出來並打進對話框的任何內容，這種科技不僅在矽谷獲得創投青睞，在這次年會也備受關注。

研究組織OpenAI去年11月推出的ChatGPT就是運用生成式AI，這款聊天機器人可以從大數據中，學習模仿真人回應使用者任何話語，不僅能跟搜尋引擎一樣提供資訊，還能像個胸懷大志的小說家一樣寫文章。

業界主管們為這種新興科技提出多種應用方式，包括輔助寫程式，以及在全球AI和軍事競賽中推進等。

大力投資這項科技發展的與會企業包括微軟（Microsoft Corp），公司執行長納德拉（Satya Nadella）在台上接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪問時說，AI的能力將使微軟所有產品「徹底改頭換面」。

路透社之前報導，微軟已對舊金山研究組織OpenAI投資10億美元，且正在研究加碼。

微軟除了在年會登場之際公告，計畫把ChatGPT推銷給自家雲端運算客戶，也開始著手把OpenAI的影像生成軟體加入自家Bing搜尋引擎，對Alphabet旗下的谷歌（Google）構成新挑戰。

政治圈今天稍晚將投入這波風潮，法國政治人物巴霍（Jean-Noël Barrot）計畫參與小組討論，與索尼集團公司（Sony Group Corp）主管談這項科技的衝擊。

資安暨雲端服務公司Cloudflare Inc的執行長普林斯（Matthew Prince）認為，生成式AI夠優秀，能勝任軟體助理工程師的工作，或是作為一個「很棒的思考夥伴」。

普林斯受訪時說，Cloudflare使用這類科技在自家Workers平台上寫程式；他在年會場外還提到，Cloudflare也在研究如何用它更快速回答免費用戶的問題。

帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc）是一家軟體供應商，協助政府具像化軍隊調度情況，或幫助企業檢查本身供應鏈，該公司執行長卡普（Alex Karp）表示，這類AI可用於軍事方面。

他在達沃斯告訴路透社：「基本上，這種能自動產生結果的概念，明顯對戰爭很有用。」

卡普表示，AI能力發展最快的國家將決定領域內的規則；他還說，若與中國發生衝突，科技將扮演何種角色，值得探究。

AI 微軟 雲端

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