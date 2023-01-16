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虐殺兒童、孕婦 義黑手黨首腦曾狂言：手下亡魂能填滿墓園

編譯陳韻涵／綜合16日電
義大利黑手黨首領德納羅(中)逃亡30年後，在私人診所落網。(路透)
義大利黑手黨首領德納羅(中)逃亡30年後，在私人診所落網。(路透)

義大利黑手黨頭子德納羅(Matteo Messina Denaro)出生黑幫世家，並在幫派環境長大，14歲用槍、18歲殺人，曾吹噓他殺的人多到足以「填滿一座墓園」；德納羅逃亡30年期間生活豪奢，開名車、戴名表，過著大權在握、花花公子般的生活，西西里人對他聞風喪膽。

涉殺法官 曾釀破百傷亡

1990年代初期開始流亡以來，德納羅幾乎從未公開露面，卻仍持續遙控組織，籌畫多起恐怖事件，造成50多人死亡。

德納羅1962年4月26日生於西西里島西部特拉帕尼市(Trapani)附近的農村卡斯泰爾韋特拉諾(Castelvetrano)，並在黑手黨家族中成長。德納羅是呼風喚雨的黑手黨首領弗朗西斯‧德納羅(Francesco Denaro)之子，他很快在幫派中崛起，並追隨父親的腳步，當上黑手黨Cosa Nostra的老大。

德納羅被控多起謀殺罪，包括1992年殺害兩名反黑手黨的法官博爾塞利諾(Paolo Borsellino)和法爾科內(Giovanni Falcone)。1993年，德納羅在米蘭、佛羅倫斯和羅馬發動汽車炸彈攻擊，造成10人死亡、93人受傷；這起攻擊瞄準義大利許多知名地標，迫使他從此消失於公眾耳目。

缺席審判 被判無期徒刑

檢察官表示，德納羅的殘暴行徑並未排除兒童，他1993年綁架、折磨和殺害12歲的馬泰奧(Giuseppe Di Matteo)，希望藉此威脅他轉作汙點證人的黑手黨成員父親拒交證據給檢察官。馬泰奧被監禁多年，1996年遭殘忍絞死、強酸溶屍。

1994年和1996年，轉為汙點證人的黑手黨成員供出德納羅在Cosa Nostra幫派中扮演的角色；2002年，針對西西里黑手黨的刑事法庭以缺席審判方式，判處德納羅無期徒刑。

生活豪奢 愛好名車名表

德納羅14歲首度用槍，據稱18歲便開殺戒，1980年代成為黑手黨明日之星，1990年代單獨或共謀犯下多起謀殺案和幫派械鬥，他曾吹噓他殺的人多到足以「填滿一座墓園」。

1989年，德納羅殺害飯店老闆康薩萊斯(Nicola Consales)，因為康薩萊斯向員工埋怨黑手黨，卻沒料到該名員工是德納羅的情婦。

1993年，德納羅暗殺對手首領米拉佐(Vincenzo Milazzo)，勒死米拉佐懷孕的女友後，在郊區焚屍滅跡。

德納羅的生活如花花公子，駕駛昂貴名車，對凡賽斯(Versace)和亞曼尼(Armani)等設計師名牌高訂西裝和勞力士(Rolex)手表情有獨鍾。

幫派 義大利 檢察官

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