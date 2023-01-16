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布林肯將於2月5日到6日訪中 會晤秦剛

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務卿布林肯（Antony Blinken）擬於下月5日至6日訪中，會晤中國外長秦剛。美聯社
國務卿布林肯（Antony Blinken）擬於下月5日至6日訪中，會晤中國外長秦剛。美聯社

美國媒體Politico16日報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）擬於下月5日至6日訪中，會晤中國外長秦剛

布林肯的訪中計畫為美中領導人拜登與習近平在去年11月中旬面對面會談時達成的共識，美方當時稱布林肯將在隔年初登陸訪問，不過一直沒有宣布具體時間。

布林肯曾對這場準備中的訪問表示，若美中要負責任地處理彼此的關係與競爭，就必須維持並深化溝通，才不會演變成衝突。

Politico引述國務院前副助卿、加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan Shirk）說法報導，布林肯此行將反映剛剛在防疫政策上做出劇烈轉變的中國共產黨是否願意緩和其外交和其他國內政策。

Politico報導，美中關係緊張因素包含台灣、貿易政策及中國的人權紀錄；布林肯此行將是一場測試之旅，衡量拜習去年11月的會晤成效。

據報導，布林肯與秦剛這場會談的主題將包含俄烏戰爭、重啟打擊毒品合作與軍事接觸等高層對話（北京因聯邦眾議院前議長裴洛西去年訪問台灣而暫停上述與美對話管道）、敦促中方釋放遭不公拘留的美國公民，以及關切解放軍正在加速擴張的核武庫等議題。

布林肯 秦剛 加州大學

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