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攜手抗中 日印空軍首在日境內聯訓 繼美澳英德後第5國

編譯茅毅／即時報導
印度戰機飛抵日本茨城縣百里空軍基地，準備參加日印聯合戰機演習，雙方舉行開訓典禮。（Getty Images）
印度戰機飛抵日本茨城縣百里空軍基地，準備參加日印聯合戰機演習，雙方舉行開訓典禮。（Getty Images）

日本航空自衛隊和印度空軍自16日起，一連11天在東京都東北方的茨城縣小美玉市「百里基地」，進行空中聯合訓練。這是日印兩國戰鬥機首度在日本國內聯訓，印度也成為繼美國、澳洲、英國及德國後，第五個在日本境內與日本舉行空中聯訓的國家。

印度空軍這次派4架蘇愷30戰機、兩架C-17運輸機和1架空中加油機，共約150名官兵參訓。空自則投入百里基地的4架F-2戰機，以及從石川縣小松市小松基地的4架F-15。印方軍機早在10日下午，就從南亞飛抵空自的百里基地。

這項戰機聯訓基於2019年11月，日印召開外交、國防首長「2加2」會議時達成的協議，但不久全球即爆發新冠肺炎疫情，因而延後。日本產經新聞日前報導，日印此舉是鑑於北京「霸權擴大」，欲將新德里拉入美日等國陣營。

日印也是「四方安全對話」（Quad）成員國。

法新社16日報導，日本近幾月來舉行一連串和志同道合國家的聯合軍演，全面修改其安保及國安戰略，表明對北京的擔憂。

空自第7航空團兼百里基地司令石村尚久日前在記者會中表示，期待以這次聯訓為契機，能夠進一步深化日印關係。空自亦聲明，欲藉此次機會，提升戰技與增進彼此了解、加強合作。

另一方面，15日晚間才返抵日本的首相岸田文雄，剛結束以5月廣島七大工業國集團（G7）輪值主席身分歷訪歐美5國的行程。為鞏固對抗中國與俄羅斯的架構，將持續拉攏以南半球為中心的開發中國家「南方國家」，例如墨西哥、厄瓜多、巴西及阿根廷。

除岸田本人的「首腦外交」，還將派外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一和經濟產業大臣西村康稔，甚至財務大臣鈴木俊一與「數位大臣」河野太郎出訪，善用日本今年做為G7主席國及聯合國安理會非常任理事國的身分，展開「岸田外交」。

惟在日本國內，岸田仍將面臨在野陣營準備在國會聯手反對他加稅籌措防衛經費政策，自今年度起，日本將編列5年43兆日圓（約3327萬美元）防衛經費。預料他將在國會受到最大在野黨「立憲民主黨」等在野勢力質詢砲轟。

日本 印度 北京

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