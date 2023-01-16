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財長葉倫與中國副總理劉鶴 18日將在瑞士再度會晤

記者葉文義／即時報導
中國國務院副總理劉鶴(圖)將與財政部長葉倫在瑞士會面。(新華網)
中國國務院副總理劉鶴(圖)將與財政部長葉倫在瑞士會面。(新華網)

據路透報導，財政部長葉倫（Janet Yellen）將於本周三（18日）在瑞士會見中國國務院副總理劉鶴，雙方將就中美兩國經濟發展交換意見外，預計也將觸及中國與非洲盟友的債務問題和兩國之間的其他重大分歧。

報導指出，葉倫將在對非洲進行三國訪問前夕在蘇黎世與劉鶴見面，她將重點加強美國與非洲的關係，而非洲長期以來，一直是中國貿易和投資的重點地區。

葉倫近日表示，中國在向非洲國家提供貸款和與非洲國家進行貿易方面發揮了主導作用，但非洲領導人上個月在華盛頓的一次會議上明確表示，他們正在尋求更多與美國之間的合作。

葉倫也一直批評北京目前是世界上最大的債權人，但並沒有更快地重組非洲窮國的債務。這次與劉鶴的會面，預計也將觸及中國與非洲盟友之間債務相關問題。

劉鶴於15日至19日參加達沃斯世界經濟論壇，葉倫並沒有參加。其他美國高級官員將代表華盛頓出席，包括貿易代表戴琪（Katherine Tai）和氣候特使凱瑞（John Kerry）。

中國外交部發言人汪文斌在16日例行記者會上，針對媒體提問劉鶴將出席在達沃斯舉行的世界經濟論壇，會否與美國貿易代表戴琪舉行會談？汪文斌表示，中美經貿團隊一直保持正常的溝通，如果有新的消息會及時發布。

葉倫 戴琪 國務院

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