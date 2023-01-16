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密件門／共和黨要拜登交出自宅訪客表「有問題要問」

記者顏伶如／即時報導
拜登在德拉瓦州威明頓的住宅，由特勤局負責維安。(美聯社)
拜登在德拉瓦州威明頓的住宅，由特勤局負責維安。(美聯社)

拜登總統私人辦公室與住家陸續找到先前擔任副總統期間的機密檔案，眾院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)主席、共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)15日說，白宮應該交出所有關於尋找機密文件的紀錄，包括拜登德拉瓦州住所訪客進出登記表。

柯默指出：「我們有許多問題要問。」他表示，白宮應交出拜登團隊尋找機密文件的所有文件與溝通紀錄，還有2021年1月20日迄今的拜登德拉瓦州威明頓(Wilmington)住家訪客進出登記表。

柯默說，眾院監督問責委員會的目標是要確認哪些人有機會接觸機密檔案，以及機密檔案為何會出現在被找到的地點。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)12日任命前任聯邦檢察官、韓裔律師許景(Robert Hur)擔任特別檢察官，調查拜登統住家及私人辦公室存放機密檔案事件。

白宮14日證實，12日當天又在拜登住家找到另外5頁機密文件。

柯默15日致函白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)，信中對於拜登團隊在司法部已經啟動調查後仍自行尋找機密檔案的作法提出批評。

柯默在信中寫道，拜登對於機密檔案的不當處理，已經引發是否導致國家安全遭到危害的疑慮。柯默在信中要求白宮在1月底之前，必須交出所有相關資料。

柯默15日接受美國有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目專訪時，以「犯罪現場」(crime scene)形容拜登住家。不過，柯默受訪時坦承，目前尚無法確定拜登是否觸法。

他在訪問中說：「我的疑慮在於，特別檢察官已經任命，可是數小時之後，拜登私人律師團隊在沒有安全許可(security clearance)的授權之下，竟然還在拜登住家到處找資料，基本上可以說是在犯罪現場找東找西。」

美國特勤局(US Secret Service)發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)表示，特勤局雖負責美國總統私人住家維安任務，但訪客出入登記卻不是由特勤局管理。

拜登在德拉瓦州威明頓的住宅，由特勤局負責維安。(美聯社)
拜登在德拉瓦州威明頓的住宅，由特勤局負責維安。(美聯社)

拜登 白宮 檢察官

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