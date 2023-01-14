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重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

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重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

編譯俞仲慈／綜合14日電
拜登總統宣布尋求連任前夕突遇「密件門」，民主黨內外焦急沮喪，希望拜登至少公開道歉，並延後宣布尋求連任。(Getty Images)
拜登總統宣布尋求連任前夕突遇「密件門」，民主黨內外焦急沮喪，希望拜登至少公開道歉，並延後宣布尋求連任。(Getty Images)

拜登總統私人律師14日證實，在拜登位於德拉瓦州威明頓(Wilmington)私宅車庫旁的房間裡，發現另外5份機密文件，與第1份文件發現的地點一樣；而且截至目前，在拜登私宅與華府私人辦公室已經發現16份機密文件。此事不但被共和黨人士拿來大做文章，民主黨自家人也擔心拜登「密件門」恐會演變成前國務卿喜萊莉(Hillary Clinton)「電郵門」的翻本，令外界質疑拜登的執政能力，甚至成為阻擋拜登爭取連任的最大絆腳石。

根據媒體報導，拜登時任副總統期間的第3批機密文件是12日晚間在德拉瓦州威明頓私宅發現，但延至14日上午才對外公布。

據了解，拜登私人律師在車庫隔壁房間發現這批文件，但因為沒有查看許可，於是邀請拜登法律顧問索柏(Richard Sauber)前往威明頓，協助私人律師將發現的文件提交司法部處理。

對此，前總統克林頓幕僚格根(David Gergen)接受CNN主播庫珀(Anderson Cooper)專訪時表示，「事件非常非常嚴重，不是在法律層面、而是在政治層面，這是一件非常、非常重大的事情，對(拜登)總統來說非常、非常重大。」而且格根直言「把機密文件擺著、遲遲不予處理，會讓人們相信他可能在隱藏什麼。」

民主黨候選人喜萊莉．柯林頓(右)2016年在競選總統時，因為「電郵門」而失利，輸...
民主黨候選人喜萊莉．柯林頓(右)2016年在競選總統時，因為「電郵門」而失利，輸給共和黨候選人川普(左)。圖為兩人參加總統候選人辯論。(Getty Images)

儘管民主黨人對於拜登「文件門」選擇三緘其口，但共和黨國會議員早已磨刀霍霍。

佛州共和黨籍參議員史考特(Rick Scott)發文表示「@JoeBiden 要麼是絕對的偽君子，要麼就是完全無知，或許可能兩者皆有，我們需要查個水落石出，有多久了?至少6年以上? 問責的時間到了。」

面對政敵一針見血的質疑，不禁令人質疑拜登「文件門」可能會演變成喜萊莉「電郵門」的翻本，也令外界質疑拜登的執政能力，

至於拜登本人10日在墨西哥首都墨西哥市舉行的美墨加三國高峰會記者會上，被問及相關問題時強調，「我的律師會善盡職責，他們立即打電話給檔案館，把文件交付檔案館。」同時拜登也坦承不知道文件內容，因為私人律師建議他不要過問，並強調自己會全力配合調查。

針對拜登總統「文件門」事件，司法部長加蘭德(Merrick Garland)已指派前聯邦檢察官許景(Robert Hur)為獨立特別檢察官加以調查，未來不排除約談更多人。

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