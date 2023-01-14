兆彩終開出 緬因州幸運兒一注獨得13.5億

緬因州有位幸運兒打破了「13號星期五」的魔咒，在這天一注獨得高達13.5億美元的兆彩獎。(美聯社)

緬因州 有位幸運兒打破了「13號星期五」的魔咒，在這天一注獨得高達13.5億美元的兆彩獎金，也是兆彩頭獎首次在緬因州開出。

美聯社報導，彩券「兆彩」（Mega Millions）13日開出的號碼為30、43、45、46、61和特別號14。

這位姓名尚未揭露的中獎人以3億260萬分之一的機率，獨得3個月以來連續槓龜的頭彩。截至昨天以前，兆彩已經連續25次沒有開出頭獎。

兆彩聯盟（Mega Millions Consortium）總裁、俄亥俄州 彩券主任麥唐納（Pat McDonald）今天上午發表聲明表示，「恭喜緬因州樂透（Maine State Lottery）剛剛贏得了它們史上首個兆彩頭獎」。

這是兆彩歷來第2高獎金，也是第4次突破10億美元。兆彩史上最大頭獎是2018年10月的15.3億美元，由南卡羅來納州 的得主一注獨得。

「13號星期五」雖被認為是不吉利的日子，但昨天開出大獎，也是美國史上第7次在這天誕生了大獎得主。

這次得獎者可以選擇13.5億美元分29年領取，或者是一次領取7億2460萬美元。大多數樂透得主都會選擇一次領取。