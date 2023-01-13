麥卡錫考慮撤銷川普彈劾案 「明白黨員希望這麼做」
眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)12日表示，考慮撤銷前總統川普遭彈劾案。
麥卡錫在記者會被問及共和黨掌控眾院後欲消除的事項，他回應：「我會去瞭解黨員希望提起撤銷彈劾案的原因，但我明白為何他們希望這麼做，我們會注意此事。」
上屆國會中，在2021年1月國會暴亂發生後，民主黨眾議員以「煽動叛亂」罪名對川普發起彈劾，之後由聯邦眾議員穆林(Markwayne Mullin，奧克拉荷馬州)帶領的30多位眾議員提出撤銷川普彈劾案的決議，該決議獲得共和黨會議主席艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)的支持。
穆林當時說：「民主黨利用他們二度彈劾的決議，再一次把眾院最重要的權力作為武器，這永遠無關乎憲法，而是基於個人政治。」
史提法尼克去年曾稱國會暴亂彈劾案是「虛假的程序」。
同樣由穆林領導的另一較小團體也提出一項決議，旨在撤銷2019年12月的川普彈劾案，該彈劾案指控川普向烏克蘭施壓調查現任總統拜登的兒子杭特(Hunter Biden)的商業交易。
兩起川普彈劾案最終均因未達到三分之二多數決門檻，在參院宣告無罪。
麥卡錫未明確指出將考慮撤銷一件或兩件彈劾案，但表示同情川普被指控2016年總統大選期間與俄國勾結的「遭遇」。
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