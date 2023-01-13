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拜登2月7日發表「國情咨文」演說

拜登2月7日發表「國情咨文」演說

記者張文馨／台北即時報導
聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）13日致函總統拜登(圖)，邀請拜登於下月7日赴國會發表「國情咨文」演說。美聯社
聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）13日致函總統拜登(圖)，邀請拜登於下月7日赴國會發表「國情咨文」演說。美聯社

聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）13日致函總統拜登，邀請拜登於下月7日赴國會發表「國情咨文」演說。

這將是拜登任總統以來第二場國情咨文演說；他去年3月1日透過國情咨文鼓勵抵禦俄羅斯侵略的烏克蘭，稱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動這場戰爭，以為西方世界和北約（NATO）不會回應，「普亭錯了，我們準備好了。」

美國憲法規定，總統必須每年一次向國會聯席會議報告，稱為國情咨文；一般來說，這會在每年的1月或2月舉行，讓總統暢談去年成果，展望來年施政的優先計畫。

麥卡錫7日凌晨當選眾院議長，他在致拜登的信函中寫道，新國會的目標是打造強健的經濟、安全的國家、基於自由的未來，以及負責任的政府；他邀請拜登於2月7日對國會聯席會議演說，以滿足憲法規定總統要報告國情咨文的要求，並揭櫫要為美國人民努力的優先事項。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過聲明回覆，拜登接受麥卡錫議長的邀請，將赴國會演說，期待與共和黨和民主黨人共同努力，提升美國競爭力、保障國家安全，並團結全國。

拜登 麥卡錫 普亭

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