司法部擬約談川普聲稱負責找機密檔案的兩名雇員

川普律師團曾聘請兩名雇員，2022年感恩節前在4處地點展開搜查，包括紐約川普大廈(Trump Tower)。美聯社

有線電視新聞網(CNN)13日報導，消息人士透露，前總統川普 聲稱聘請兩名雇員，2022年11月在川普名下四處地點負責尋找機密檔案，如今司法部 打算約談兩名雇員，釐清案情細節。

報導指出，特別檢察官 史密斯(Jack Smith)辦公室的檢察官，過去兩個月裡與川普辯護律師團數次交手，攻防重點在於川普是否配合5月間發布的索取機密檔案傳票。川普律師帕拉托瑞(Timothy Parlatore)兩度對檢察官提出書面聲明表示，川普團隊為確認是否有機密文件，曾經聘請專人在川普住所及多處辦公室自行搜查。

帕拉托瑞對CNN表示，川普團隊已經自行完成詳盡搜查，尋求善意合作卻遭到司法部拒絕，「在沒有證據的情況下，司法部仍企圖透過鐵腕行動，製造一種不願配合調查的假象」。

司法部拒絕對帕拉托瑞聲明做出評論。

CNN報導，帕拉托瑞對聯邦檢察官表示，川普律師團聘請兩名雇員，2022年感恩節前在4處地點展開搜查，包括紐約川普大廈(Trump Tower)、新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)、位於佛羅里達州的一間辦公室以及佛州一處儲藏室。

帕拉托瑞說，兩名雇員在搜查任務裡找到兩份機密檔案，律師團也已將搜查結果提交檢方。