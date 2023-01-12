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拜登將與日、荷共商 聯手限制中國獲取半導體技術

編譯季晶晶／綜合外電
拜登（右）將與荷蘭首相呂特（左）及日相岸田文雄商討聯手限制中國獲取半導體技術。圖為拜登和呂特2022年6月29日在西班牙馬德里北約峰會上會晤。(美聯社)
拜登（右）將與荷蘭首相呂特（左）及日相岸田文雄商討聯手限制中國獲取半導體技術。圖為拜登和呂特2022年6月29日在西班牙馬德里北約峰會上會晤。(美聯社)

彭博資訊報導，美國總統拜登將在未來幾天，與相繼到訪華府的日本首相岸田文雄以及荷蘭總理呂特商討合作，限制中國獲取半導體技術。

一位不願公開身份的知情人士透露，拜登周五與岸田文雄、下周二與呂特舉行廣泛安全討論，將涵蓋上述主題。

彭博上月報導稱，日、荷原則上同意與美國一道加強對中國大陸出口先進晶片製造設備的限制措施。但根據知情人士，這次的訪問期間不會宣布任何協議。

華府去年10月宣布限制關鍵技術出口中國大陸，旨在削弱其發展本土半導體供應鏈的努力。這也是美國管理對陸戰略競爭的其中一環。東京和海牙的合作被認為是關鍵，因為全球有五家關鍵的半導體設備商可提供生產先進半導體所需機器，分別是直接受拜登政府禁令限制的三家美商，應用材料（Applied Materials）、柯磊（KLA）和柯林研發（Lam Research），以及荷蘭的艾司摩爾（ASML）和日本的東京威力科創。

知情人士說，預計各方不會共同發布有關技術限制的安排。

白宮國家安全委員會發言人John Kirby周四表示，拜登和呂特將討論支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，以及「未來在關鍵技術上合作」。

拜登 岸田文雄 華府

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