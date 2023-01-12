多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證

中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知指，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

近日有華人 成功在中國駐美大使館申請到多次入境中國的Q2簽證 ，在網上分享經驗並稱「三年來終於能回家了」，但也表示原來仍在有效期內的多次入境簽證被作廢，該消息引發許多民眾關注卻也表示費解；更有許多華人發起請願，促中國使館盡快恢復疫情 前頒發的簽證，本報記者12日詢問中使館官員，截至發稿前尚未得到回覆；中使館12日也發布通知，自1月25日將恢復領事證件大廳對外辦公。

中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知指，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。如持此類簽證人員現階段有赴華需求，可按官網的受理範圍和材料辦理新簽證。暫不受理赴華旅遊、就醫事由的簽證申請。(https://bit.ly/3ixrlfg)

有民眾在網上分享近日中使館申請單次Q2簽證的成功經歷，不過先前仍在有效期內的簽證被作廢，不少在美華人表示，希望知道先前的簽證會暫停至何時，盼望能儘快回國探親，但又不願申請新簽證，否則仍在有效期內的簽證被作廢，實在很可惜。

數千名在美華人近日在網上聯名請願(https://bit.ly/3kbl4q9)，要求中國駐美大使館恢復過去簽發的所有簽證，消除赴華旅行的所有障礙，他們表示，疫情三年多來，眾多海外華人迫切等待回國探親的機會，其中很多人在疫情期間失去了國內的至親，錯過了他們生前的最後一面，如今回國之路仍被重重設限，心裡滿是委屈。

該請願書目標收集5000個簽名，目前已有3000多人發聲，「我們理解新冠疫情給每個人都造成挑戰，但懇請大使館考慮長期分離對眾多在美華人和國內家庭造成了多大損失」，他們表示，鑑於中國最近的疫情政策已改變，大使館也應立即採取行動，恢復所有以往簽發的簽證，消除任何可能阻礙人們到中國探親的障礙。

根據中使館官網，目前可受理的簽證中，華人最為關心的Q2簽證，適用於赴中國短期(不超過180天)探望居住在中國境內的中國公民的親屬和具有中國永久居留資格的外國人的親屬。申辦者可提供居住在中國境內的中國公民或具有中國永久居留資格的外國人簽字的邀請函(須在邀請函中寫明親屬關係)、邀請人的中國身分證(正反面)複印件，或外國人護照信息頁及在華永久居留證(正反面)複印件，以及其他通用材料，進行申請。

中使館簽證處電話接聽時間為周一至周五上午9時30分至12時，以及下午1時30分至4時，節假日除外。

根據中使館恢復領事證件大廳對外辦公的通知，1月25日起，簽證、公證、認證申請須前往證件大廳辦理，而護照、旅行證申請及養老金資格審核仍通過「中國領事APP」線上辦理，無需到證件大廳。相關辦理須知可登錄使館網站查詢(https://bit.ly/3H1HtPA)。

簽證申請人請登錄「中國簽證在線填表(COVA)」在先填寫簽證申請表，完成後在「中國簽證申請在線預約(AVAS)」預約證件大廳現場遞交材料時間，AVAS系統將在16日開放預約功能。

若簽證申請表格填寫不當或材料不符合要求，申請可能被現場退回，需重新填表並預約。自2023年1月21日(含)起，使館簽證業務郵箱將不再接受新的簽證申請郵件。1月20日(含)前通過郵件提交的簽證申請，若通過初審，可憑「初審通過號碼」繼續郵寄材料辦理，若未通過初審，須按上述辦理流程完成在線填表及預約，到證件大廳現場遞交材料。