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FAA系統當機 全美航班暫時停飛

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FAA系統當機 全美航班暫時停飛

記者顏伶如／即時報導
於聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)系統發生錯誤，全美國內線航班11日早晨暫停起飛。圖為11日早，雷根華盛頓國家機場的航班訊息屏。(美聯社)
於聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)系統發生錯誤，全美國內線航班11日早晨暫停起飛。圖為11日早，雷根華盛頓國家機場的航班訊息屏。(美聯社)

由於聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)系統發生錯誤，全美國內線航班11日早晨暫停起飛。白宮發表聲明表示，並無跡象顯示這起事件為網路攻擊。

聯邦航空總署在11日上午聲明中說，仍在努力設法排除問題。

紐約時報報導，從11日清晨開始，受到聯邦航空總署系統出錯的響，全美各地國內線航班紛紛暫停起飛。聯邦航空總署11日早晨指出，目前系統已經逐漸恢復運作。

聯邦航空總署11日稍早下令，所有國內線航班在美東時間11日上午9時之前暫停起飛，以便聯邦航空總署確認飛航系統安全無虞。

根據航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，11日清晨在美國國內飛行以及從美國出入境的共計2500個航班，都因為聯邦航空總署系統出錯而誤點。

系統出錯事件在全美各地產生漣漪效應，多家航空公司受到衝擊。

聯合航空公司(United Airlines)發表聲明表示，已經所有國內線航班暫時延候，等待聯邦航空總署提供進一步更新資訊。

美國航空(American Airlines)則在聲明中說，突發狀況影響所有航空公司，美國航空現正與聯邦航空總署合作，希望航班運作中斷與顧客不便能夠盡量降低。

白宮 紐約時報

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