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美智庫兵推中武統台 最終「美日慘勝」中媒：不具意義

記者陳言喬／即時報導
2022年8月4日共軍圍台軍演，發射導彈落入台灣東部海域。（央視視頻截圖）
2022年8月4日共軍圍台軍演，發射導彈落入台灣東部海域。（央視視頻截圖）

美智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）以中國武力攻台進行24輪的兵推，稱美日最終「慘勝」。中媒稱，這種「紙面勝利」沒有任何實際意義，美國從台當局手上賺取真金白銀，才是其真實利益所在。

CSIS稱美日想要達到「慘勝」，還必須同時滿足4個條件，分別是：台軍成功阻止解放軍登陸台灣、美國提前對台出售足量武器、駐日美軍基地及時配合打擊解放軍、美軍必須配備大量空射遠端反艦導彈，在中國防區之外打擊解放軍艦隊。並且稱哪怕贏下勝利，美國的全球霸權也將從此終結，進入長期的「閉關鎖國」狀態，無力再應對俄羅斯伊朗等反美國家的「造反」。 

中國「神鳥知訊」融媒體軍事評論欄目稱，這種推演的實用性顯然是存疑的，CSIS拿出的這4個條件，基本都是不可能完成的任務，尤其是台軍阻止解放軍登陸一事。在去年8月，美智庫也曾對此做過一番兵棋推演，然而在22輪推演中，無論哪種場景，台軍都無法阻止解放軍實現搶灘登陸。

文章稱，如果中國真的下定決心動用武統選項，登上台島顯然會是優先作戰任務。在登陸作戰方面，起到決定性作用會是地面部隊，而一旦戰事打響，解放軍封鎖台島，美日難以對台輸送地面部隊，只能依靠台軍本土部隊，而兩岸陸軍的軍事實力可以說是天差地別，解放軍還能不斷輸送兵力，CSIS的第一個條件顯然就不可能達成。

除此之外，CSIS將美日聯軍攔截解放軍導彈的機率提高到了91%，而美軍庫存的450枚遠端反艦導彈，反而能成為主導勝負的關鍵。甚至最後找不到理由應對中國的「東風-26」導彈，直接用所謂內部扣留的說法，在推演中不將其投入實戰，強行為美日贏得勝利尋找理由。畢竟，不抹去中方這些遠端武器，美國哪有可能「在中國防區之外打擊解放軍」。

文章稱，這種「紙面勝利」沒有任何實際意義，更何況美日兩國在台灣問題上，搞點挺台言行延緩中國統一進程，就已經相當危險了。真要其為了一個不屬於自己的台島，甘願以損失大半軍事力量為代價，與中方殊死一戰，這完全不符合美國的利益，顯然是不可能的事情。就連台灣民眾和政客，都不相信一旦兩岸戰事打響，美日兩國會軍事介入其中。

文章強調，美智庫拿出這番推演結果的主要目的，還是為了增強台當局「以武拒統」的信心，向其灌輸跟著美日走，大力購買美式武器，就會有「勝利的希望」。目的還是從台當局手上賺取真金白銀，才是美國的利益所在。

CSIS日前評估得出結論，在大部分推演局勢中，美日聯軍哪怕能打退解放軍，最終也會是「慘勝」收場。如果美日執意介入台海，與解放軍展開正面軍事對抗，那麼在不到一個月的時間裡，美國擁有的1300架軍機，將會折損500-900架，部署在亞太的2艘核動力航母，將會與20艘大型艦艇一起盡數沉沒，美軍約有 3200人將在開戰三周內陣亡。日本則會損失上百架軍機、26艘大型艦艇，並且本土範圍內的所有美軍基地，都將遭到解放軍的沉重打擊。

在兩岸方面，台軍擁有的26艘水面艦艇將會損失殆盡，兵力損失預計將為3500人以上，台灣內部將會失去電力供應，基本民生停止運轉。解放軍這邊則會損失155架戰機和138艘大型軍艦，兩棲部隊核心戰力瓦解，海軍全軍覆沒，戰死人數達1萬人，並有數萬人遭俘虜。

解放軍東部戰區陸軍某旅的火箭炮射擊演練。（新華社資料照）
解放軍東部戰區陸軍某旅的火箭炮射擊演練。（新華社資料照）

解放軍 伊朗 俄羅斯

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