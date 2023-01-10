在美訓練烏克蘭軍操作愛國者 五角大廈：最快下周

五角大廈發言人賴德。(美聯社)

美國五角大廈 發言人賴德（Patrick Ryder）10日在例行記者會表示，最快自下周起，美軍將在奧克拉荷馬州的陸軍基地錫爾堡（Fort Sill）訓練近百名烏克蘭 軍操作愛國者飛彈防空系統，預計花費數月，接著該系統就會送往烏克蘭投入對俄羅斯作戰。

賴德表示，愛國者防空系統有助於抵禦彈道飛彈和敵機，有了這套系統的加入，將提升烏克蘭空防能力，讓烏克蘭人民更有能力應對俄羅斯持續不斷的空襲。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月訪問白宮，拜登宣布美國將提供一套愛國者系統給烏克蘭；美德領袖日前通話時，德國 總理總理蕭茲（Olaf Scholz）也決定支援一套。

在取得這套系統之前，烏克蘭軍隊得先接受訓練；賴德表示，要操作並維護一套愛國者系統需要90人，美國預計花上數月，訓練90名到100名的烏克蘭軍人，讓他們能操作並維護愛國者系統。

賴德表示，美國不希望影響烏克蘭軍持續作戰的能力，至於要派多少人來學習這套系統，由烏克蘭決定。

華盛頓郵報報導，錫爾堡是美軍愛國者飛彈系統的訓練基地；一般來說，美軍要受訓一年才能上手操作這套系統，考量到當前的戰事壓力，五角大廈壓縮對烏克蘭軍隊的訓練時間表。

賴德補充，除了這套系統之外，現階段沒有其他在美國基地訓練烏軍的計畫。

此外，賴德表示，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）下周將赴德國主持烏克蘭防衛聯繫小組會議。