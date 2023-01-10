中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美大使館 和各領館日前發布「關於最新簽證 申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。如持此類簽證人員現階段有赴華需求，可按官網的受理範圍和材料辦理新簽證。暫不受理赴華旅遊、就醫事由的簽證申請。

目前可受理的簽證中，華人 最為關心的Q2簽證，適用於赴中國短期（不超過180天）探望居住在中國境內的中國公民的親屬和具有中國永久居留資格的外國人的親屬。申辦者可提供居住在中國境內的中國公民或具有中國永久居留資格的外國人簽字的邀請函（須在邀請函中寫明親屬關係）、邀請人的中國身份證(正反面)複印件，或外國人護照信息頁及在華永久居留證（正反面）複印件，以及其他通用材料，進行申請。

通知也指出，這些人員無需辦理赴華簽證：適用各類互免簽證協定的外國人；持有效中國永久居留證件的外國人；持各類有效居留許可的外國人；24小時過境免簽人員；持有效APEC商務旅行卡（不包括虛擬卡）的外國人。