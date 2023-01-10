已造成17人死亡 加州暴雨下不停 泥石流風險增

加州的華森維爾（Watsonville）一個居民區，整個社區已成汪洋。(美聯社)

自周日(8日)即開始襲擊洛杉磯部分地區的暴雨 下不停，據紐約時報 報導，截至10日至少已經造成17人死亡，近5萬居民緊急撤離。暴雨導致加州 河床攀升，多地恐有泥石流風險。

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影片截取自加州佛雷斯諾公路巡警(California Highway Patrol Fresno)推特@ChpFresno。