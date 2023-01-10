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已造成17人死亡 加州暴雨下不停 泥石流風險增

世界新聞網／即時報導
加州的華森維爾（Watsonville）一個居民區，整個社區已成汪洋。(美聯社)
加州的華森維爾（Watsonville）一個居民區，整個社區已成汪洋。(美聯社)

自周日(8日)即開始襲擊洛杉磯部分地區的暴雨下不停，據紐約時報報導，截至10日至少已經造成17人死亡，近5萬居民緊急撤離。暴雨導致加州河床攀升，多地恐有泥石流風險。

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影片截取自加州佛雷斯諾公路巡警(California Highway Patrol Fresno)推特@ChpFresno。

連日暴雨襲擊加州。10日，洛杉磯縣查茲華斯 (Chatsworth) 一條公路出...
連日暴雨襲擊加州。10日，洛杉磯縣查茲華斯 (Chatsworth) 一條公路出現凹陷，兩輛車陷入洞中。(Getty Images)
聖塔芭芭拉(Santa Barbara)居民緊急搬入避難中心。(美聯社)
聖塔芭芭拉(Santa Barbara)居民緊急搬入避難中心。(美聯社)
環球影城（Studio City）一處住宅區，洪水將路面淹沒。(美聯社)
環球影城（Studio City）一處住宅區，洪水將路面淹沒。(美聯社)
加州蒙特西(Montecito)的101高速公路段，一輛車被洪水和泥石困住。(美...
加州蒙特西(Montecito)的101高速公路段，一輛車被洪水和泥石困住。(美聯社)
加州蒙特西(Montecito)水流湍急，居民屋岌岌可危。(美聯社)
加州蒙特西(Montecito)水流湍急，居民屋岌岌可危。(美聯社)
加州Aptos一個社區已經浸泡在洪水之中。(美聯社)
加州Aptos一個社區已經浸泡在洪水之中。(美聯社)

暴雨 加州 紐約時報

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