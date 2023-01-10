我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用母親槍枝射傷教師 維州6歲男童接受精神鑑定

強風暴雨威脅加州14死 紐森呼籲保持高度警惕

WHO：新變種病毒蔓延 建議長途航班乘客佩戴口罩

中央社倫敦10日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）官員今天表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩，以免感染在美國迅速傳播的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新Omicron亞型變異株。圖為2021年維州杜勒斯機場航站內的旅客都戴上口罩。(Getty Images)
世界衛生組織（WHO）官員今天表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩，以免感染在美國迅速傳播的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新Omicron亞型變異株。圖為2021年維州杜勒斯機場航站內的旅客都戴上口罩。(Getty Images)

世界衛生組織（WHO）官員今天表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩，以免感染在美國迅速傳播的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新Omicron亞型變異株。

路透報導，世衛歐洲分部官員在記者會上宣布，目前在歐洲檢測發現的XBB.1.5亞型變異株數量仍然很少，但已出現增加趨勢。

世衛歐洲區高級緊急事務官史摩伍德（Catherine Smallwood）指出，應建議乘客在長途航班等高風險環境中佩戴口罩。她還說：「應針對所有從COVID-19廣泛傳播地區抵達的乘客提出上述建議。」

XBB.1.5是目前發現傳播力最強的亞型變異株。根據美國衛生官員的說法，截至本月7日止的1週裡，美國確診案例中有27.6%皆是感染這種新型變異株。

目前尚無法預測XBB.1.5是否會在全世界引發感染浪潮。專家則稱，現有疫苗仍可持續預防重症、住院和死亡。

史摩伍德提醒，各國在防疫上不能只關注特定地區，而被新型變種病毒殺得措手不及，這一點至關重要。

她說：「我們認為實施旅行管制措施時，應該一視同仁，沒有歧視。」

此外，世衛的1名發言人今天表示，世衛緊急委員會（Emergency Committee）將於1月27日召開會議，以評估COVID-19大流行是否仍應被視為全球公共衛生緊急事件。

世衛發言人德萊斯戴（Carla Drysdale）在日內瓦的記者會上正式確認上述會議時間。

會後，緊急委員會將向世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出建議，並由他做出最終決定，是否要取消自2020年1月實施至今的這項「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

世衛 口罩 譚德塞

上一則

兒科醫學會：建議過胖少年吃藥、手術減肥

下一則

白宮：美墨加將合推北美半導體產業 加強反毒合作

延伸閱讀

郎朗北京看豪宅 老婆吉娜憔悴黑眼圈

郎朗北京看豪宅 老婆吉娜憔悴黑眼圈
公共衛生專家：疫情未結束 XBB或更具傳染性

公共衛生專家：疫情未結束 XBB或更具傳染性
變種病毒XBB.1.5入侵中國 中疾控：重症與死亡率未增加

變種病毒XBB.1.5入侵中國 中疾控：重症與死亡率未增加
世衛：中國未出現新冠新變種 但低報疫情數據

世衛：中國未出現新冠新變種 但低報疫情數據

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12
眾院7日凌晨選出共和黨領袖麥卡錫擔任議長。（歐新社）

歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

2023-01-07 00:46
新澤西州和俄亥俄州9日宣布將加入其他州的行列，禁止在政府擁有和管理的設備上使用和安裝TikTok。（路透）

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

2023-01-09 20:34

超人氣

更多 >
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」