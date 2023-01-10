WHO：新變種病毒蔓延 建議長途航班乘客佩戴口罩

世界衛生組織（WHO）官員今天表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩，以免感染在美國迅速傳播的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新Omicron亞型變異株。圖為2021年維州杜勒斯機場航站內的旅客都戴上口罩。(Getty Images)

世界衛生組織（WHO）官員今天表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩 ，以免感染在美國迅速傳播的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新Omicron亞型變異株。

路透報導，世衛 歐洲分部官員在記者會上宣布，目前在歐洲檢測發現的XBB.1.5亞型變異株數量仍然很少，但已出現增加趨勢。

世衛歐洲區高級緊急事務官史摩伍德（Catherine Smallwood）指出，應建議乘客在長途航班等高風險環境中佩戴口罩。她還說：「應針對所有從COVID-19廣泛傳播地區抵達的乘客提出上述建議。」

XBB.1.5是目前發現傳播力最強的亞型變異株。根據美國衛生官員的說法，截至本月7日止的1週裡，美國確診案例中有27.6%皆是感染這種新型變異株。

目前尚無法預測XBB.1.5是否會在全世界引發感染浪潮。專家則稱，現有疫苗仍可持續預防重症、住院和死亡。

史摩伍德提醒，各國在防疫上不能只關注特定地區，而被新型變種病毒殺得措手不及，這一點至關重要。

她說：「我們認為實施旅行管制措施時，應該一視同仁，沒有歧視。」

此外，世衛的1名發言人今天表示，世衛緊急委員會（Emergency Committee）將於1月27日召開會議，以評估COVID-19大流行是否仍應被視為全球公共衛生緊急事件。

世衛發言人德萊斯戴（Carla Drysdale）在日內瓦的記者會上正式確認上述會議時間。

會後，緊急委員會將向世衛秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出建議，並由他做出最終決定，是否要取消自2020年1月實施至今的這項「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。