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巴西暴亂 波索納洛卻躲佛州閒逛超市、啃炸雞

記者張聲肇／即時報導
巴西前總統波索納洛2020年訪美時，在佛州邁阿密戴德社區學院演講。(路透)
巴西前總統波索納洛2020年訪美時，在佛州邁阿密戴德社區學院演講。(路透)

不服敗選的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持群眾8日闖入巴西最高權力機構時，波索納洛本人早就躲到美國佛羅里達州逛超市、吃炸雞，和當地支持者抱團取暖，悠閒度日了。

右派的波索納洛12月30日以現任總統身分，搭乘空中巴士A319改裝的「巴西空軍1號」飛抵佛羅里達，在美國前總統川普離任後居住的州，度過自己卸任前的最後兩天。

當地有人目睹這位巴西敗選總統接見支持者，逛雜貨超市，到「肯德基」(KFC)快餐店啃炸雞，至於吃的是一般口味還是辣味甚或超辣炸雞，目擊者沒看清楚。

波索納洛的支持者像兩年前川普的支持者一樣，都認為敗選原因是選制不公，以及對手作弊，所以準備採取行動推翻選舉結果。不同的是，當時川普親自鼓動支持者闖進國會「做大事」，一度還想親臨現場；「巴西版川普」卻到川普居住的佛州客居異鄉。

波索納洛抵達佛州不久，就有人看到他造訪終極格鬥選手阿爾多(Jose Aldo)位在奧蘭多郊區的家。因為據說阿爾多家裡有個房間裝飾了很多「神偷奶爸」小小兵(Minions)玩偶，美國左派媒體忍不住藉此消遣波索納洛。

華盛頓郵報說，巴西慣例，卸任總統都會參加繼任總統的就職典禮，波索納洛卻打破這個傳統。元月1日，魯拉宣誓就職當天，有人拍到波索納洛大啃雞腿的照片，上傳社媒後，一片揶揄。

過了幾天，他逛「共和超市」(Publix)的情況又被上傳網路：他漫無目的地閒逛，沒有推車，表示沒想買東西，手頭沒買東西，卻在結帳櫃台前面排隊，離開排隊隊伍後，望著第一排陳列物發呆。

紐約時報報導，就在他逛美國超市的同時，巴西國內的死忠支持者卻在籌畫大規模示威；示威者8日闖進總統府、國會和最高法院，和警察爆發衝突。

波索納洛同日否認鼓動這場暴力示威，並稱「像今天這樣侵入政府機構，進行破壞的行徑，就如同2013年和2017年左派所為，背離了和平抗議的規則。」

巴西前總統波索納洛下台後避居美國佛州，圖為社區巡邏車經過他擁有的度假屋。(歐新社...
巴西前總統波索納洛下台後避居美國佛州，圖為社區巡邏車經過他擁有的度假屋。(歐新社)

波索納洛 巴西 川普

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