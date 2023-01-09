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巴西出亂子波索納洛避走佛州 拜登頭疼是否趕人

中央社里約熱內盧9日綜合外電報導
巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者發生暴動，波索納洛本人卻避走美國，把美國也捲入這個大難題。圖為波索納洛的支持者們在普拉納爾托宮外示威抗議。美聯社
巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者發生暴動，波索納洛本人卻避走美國，把美國也捲入這個大難題。圖為波索納洛的支持者們在普拉納爾托宮外示威抗議。美聯社

巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者發生暴動，波索納洛本人卻避走美國，把美國也捲入這個大難題。

路透報導，去年12月30日，距離任期結束不到兩天，波索納洛飛抵佛羅里達州。

波索納洛雖然挑戰去年10月30日敗給左派對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的選舉結果，卻丟下大批支持者獨自出走，結果他的「鐵粉」訴諸暴力，昨天衝進國會、總統府和最高法院。

法新社報導，巴西總統魯拉隨後探訪暴動現場，稱這是「法西斯主義」攻擊事件。巴西利亞聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）表示，至少有400人被捕。巴西維安部隊今天已經封鎖國會、總統府和最高法院周邊區域。

2年前，拜登總統曾眼見前總統川普的支持者衝進國會大廈，他現在面臨愈來愈大的壓力，要他把自稱流亡佛州奧蘭多（Orlando）郊區的波索納洛踢出美國。

民主黨籍德州聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「波索納洛不應該待在佛羅里達州。這個專制主義者煽動巴西國內爆發恐怖主義，美國不應該成為他的避難所。他應該被送回巴西」。

卡斯楚還說，波索納洛身為川普的追隨者，現在還跑到川普的家鄉避難，他「採用川普的劇本，煽動了國內的恐怖分子」。

同黨議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）也同意卡斯楚的看法。

她昨天在推特發文表示：「美國必須停止讓波索納洛藏身在佛州。將近2年前，我們看到國會大廈遭到法西斯分子攻擊，現在我們看到海外的法西斯分子準備在巴西發起同樣行動。」

這些議員的發言不僅是對波索納洛施壓，也顯示華府對於他的未來握有極大決定權。

波索納洛和拜登的關係不算友好，而且在他結束總統任期後，在巴西已經失去司法豁免權。路透上週報導，波索納洛若面臨起訴可能會遭到逮捕，失去再競選公職的權利。

在2016至2018年曾任駐巴拿馬大使的美國前外交官菲利（John Feeley）說，波索納洛面臨的最立即威脅，就是美國可能撤銷他的簽證

他表示：「美國或任何主權國家，都可以使用任何理由取消外國人的簽證，即使他是合法使用簽證入境。這純粹是一個主權決定，不需要法律依據。」

一名匿名的美國領事官員表示，波索納洛絕對是利用發給國家元首的A-1簽證入境美國。通常當元首卸任後，A-1簽證就會被取消。然而波索納洛是在任期結束前入境美國，這名官員懷疑他的簽證是否仍作數。

他表示，A-1簽證並沒有規定持有者可以在美國境內停留多久。「我們來到了一個未知的領域。誰知道他會待多久？」國務院則基於簽證紀錄依法須保密的理由不予置評。

波索納洛 簽證 巴西

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