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移民難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚2年

移民議題難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚了2年

中央社／華盛頓8日專電
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登在德州艾爾帕索，與邊防巡邏員經過邊牆。(美聯社)
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登在德州艾爾帕索，與邊防巡邏員經過邊牆。(美聯社)

拜登（Joe Biden）總統今天前往德州艾爾帕索（El Paso）會晤邊境巡邏員警，並將到移民服務中心了解移民安置狀況。這是拜登上任兩年來，首度前往美墨邊境視察，處理敏感的無證移民議題。

陪同拜登前往艾爾帕索郡視察的國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）在空軍一號上向媒體表示，拜登將會見到美國海關與邊防人員的邊境保護工作。

他表示，已經增加100名邊境巡邏人員，在10日啟用的新設施將能處理多達1000名移民。當地的移民湧入情況已經從去年12月高峰後急劇下降，過去每天高達2000人，近來約700人。

拜登上周宣布每月最多允許3萬名符合條件的移民從古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉搭機抵達美國，僅限已有美國擔保人的人，至於試圖非法越界入境者，美國將協同墨西哥當局將他們驅逐出境。

拜登當時表示：「這是安全、人道，也有效的方法。」根據他的新計畫，移民限制政策「美國法典第42卷」（Title 42）將進一步擴大，賦予邊防人員可即刻把想經陸路入境非法移民阻絕境外的權限；但美國法典第42卷本身就頗具爭議性。

但拜登的這項新政策引發外界批評，是改良前總統川普（Donald Trump）做法。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）就批評，拜登宣布這項遏止非法移民湧入美國的「法寶」，僅是擴大使用一些過去他競選期間抨擊的川普時代邊境控管措施，只不過稍加改良。

批評認為，拜登唯一與川普做法不同之處，只在川普純粹就是全力防堵非法越界，而拜登政府有另闢合法管道與名額給移民。

對於外界的批評，梅奧卡斯反駁表示，外界批評這項計畫是禁令，但這不是禁令，與川普政府的提案明顯不同。

不過共和黨籍德州州長艾伯特（Greg Abbott）對拜登的做法毫不買帳。他今天接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時批評拜登的造訪「晚了2年」。

艾伯特指責拜登的計畫不是邊境執法，是邊境過境誘惑（border crossing enticement），只會吸引更多人越過邊境。他認為拜登政府應該拘留並起訴非法越境者，執行美國法典第42卷，並建造邊境圍牆。

拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登在...
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登在德州艾爾帕索，與邊防巡邏員經過邊牆。(美聯社)
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登在...
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登在德州艾爾帕索，與邊防巡邏員經過邊牆。(美聯社)

拜登 非法移民 美墨邊境

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