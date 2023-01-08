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衛星影像顯示：中國多地殯儀館外大排長龍

中央社台北8日電
中國近期殯儀館人潮眾多，他們的家人都在近日過世。圖為北京一處火葬場外民眾。（Getty Images）
中國近期殯儀館人潮眾多，他們的家人都在近日過世。圖為北京一處火葬場外民眾。（Getty Images）

中國結束3年嚴苛防疫令，今起降至乙類乙管，看似走出疫情，但美媒取得衛星圖像顯示多地殯葬擁擠，專家估2023年中國逾100萬人死於新冠，作家悲愴中國籠罩「鋪天蓋地的死亡陰影」。

中國今天起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自「乙類甲管」降為「乙類乙管」，結束3年的嚴苛防疫令，向人民恢復正常生活邁出重要一步。

綜合中媒整理今天起的政策變化包括，不再畫定高低風險區、不再開展社區全員核酸篩查、取消入境人員全員核酸檢測、進口冷鏈食品不再抽樣檢測、恢復受理中國公民因出國旅遊申請普通護照及對涉疫輕微刑事案件，落實少捕慎訴慎押刑事司法政策等。

但在看似走出疫情之際，美國之音7日報導，自12月7日放棄清零政策後，中國在疫情海嘯衝擊下的官方死亡人數停留在5000多例，但從衛星圖像和搜索數據卻凸顯了中國疫情黑洞下的冰山一角。

美國之音表示，透過衛星公司Planet Labs獲得的衛星圖像顯示，12月末中國部分城市殯儀館前出現車輛大排長龍。另不僅北京、上海及廣州等大城市，有二三四線城市的逝者家屬和公民透露，當地火葬場也人滿為患，醫院超負荷運轉、用死亡證明作假推責。

例如從Google公布的圖片數據庫，廣州番禹區殯儀館和瀋陽殯儀館的車流量，過去5到10年來從未如去年12月一般擁擠。但由於全國範圍內的清晰數據有限，目前無法就殯儀館的整體趨勢得出結論。

史丹福大學的衛星圖片專家韓森（Nick Hansen）對美國之音表示，通過蒐集更多圖像可以看出12月初以來部分殯儀館附近車輛變多，其他活動也有所增加。

蘭德公司中國政策研究主任黃志環（Jennifer Bouey）則告訴美國之音，4月之前，中國整體死亡人數有可能高於160萬。鑑於許多老年人生活在衛生系統較弱的農村，死亡率可能高於城市地區。

她推測，北京的死亡人數將在未來幾星期繼續攀升。按照香港去年春天的死亡率，擁有2100萬人口的北京每月將新增1萬7000人死亡，而通常情況下每月的死亡人數大約只有1萬人。

健康指標與評估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME)主任莫瑞（Christopher Murray）也預計，2023年中國將有超過100萬人死於新冠，但疫情高峰的確切時間很難評估，因為官方報告的病例、住院和死亡數據似乎根本不準確。

華裔流行病學和公共衛生專家丁亮（Eric Feigl-Ding）則預估，1月7日開始的春運預計將迎來20億人次的大遷徙，人流高峰與疫情高峰疊加。對於可能在農曆新年期間來襲的第二波死亡浪潮，丁亮認為，中國目前缺乏足夠的政治意願迅速行動。

這篇報導引述一位江蘇省泰興市民眾陳軍，指其舅舅遺體在家裡停了4天才送到泰興殯儀館得以火化，但死得無緣無故，「二舅呼吸不暢，活活的把自己憋死的，大白肺。當地虹橋醫院當時拒絕寫明因新冠肺炎造成死亡」。

中國維權律師隋牧青表示，繼核酸和疫苗的盛世後，中國各地迎來了火葬的盛世，但政府只考慮快速過峰，應陽盡陽，有抗體了早點幹活、把經濟抓起來。但對於每個人的家庭是一件非常悲傷的事。「這種放開的擺爛，非常令人措手不及」。

中國作家范雎在微博上寫道，父親村裡面家家戶戶都陽了，一片死寂。現在連火葬場都有了黃牛票。這滔天洪水一樣的疫情，這鋪天蓋地的死亡陰影，事情何至於此？

中國12月至今，只公布了十幾人死於新冠病毒。根據中國當局臨時變更的死亡標準，只有病毒導致的肺炎及呼吸衰竭才被歸類為死於新冠死亡病例。

疫情 北京 檢測

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