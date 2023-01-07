眾院投票場面精采 蓋茲差點挨揍 民主黨人自備爆米花

阿拉巴馬州共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯(左二)，6日因不滿同黨籍議員蓋茨一再阻撓麥卡錫參選眾院議長，差點拳腳相向，遭北卡州同黨籍議員哈德遜(左一)強力勸阻。(美聯社)

麥卡錫 經過眾院歷史性的四天15輪投票 後終於成為議長，本來在「行禮如儀」的簡單程序裡卻充滿戲劇性，有人吃著爆米花作壁上觀，看好戲，處處作梗的佛州共和黨 籍眾議員蓋茨(Matt Gaetz)遭同黨議員指為小丑幾乎挨揍、甚至前總統川普也打來神秘電話勸說。

在第12輪投票中，當蓋茨提名俄州的喬登(Jim Jordan)，並指麥卡錫沉迷於虛榮心，結果遭麥卡錫支持者、伊州的博斯特(Michael Bost)怒斥打斷他的發言。

眾院共和黨領袖麥卡錫在7日凌晨第15輪投票才當選眾院議長，加州民主黨籍眾議員劉雲平(Ted Lieu)上傳他在國會手持爆米花的照片。(取材自推特)

包括眾院民主黨團副主席劉雲平在內的民主黨人，從第一天開始就在看好戲，甚至他還自帶爆米花，十足看電影的架勢。在第六輪投票中，佛州共和黨籍的卡馬克(Kat Cammack)指有民主黨人喝酒。

投票期間兩黨互指對方使用「種族言論」，共和黨反麥派提名佛州非裔議員唐納茲(Byron Donalds)，但遭民主黨指他的提名屬於「工具」，結果惹來口水戰。

在6日投票的最後一天，也就是國會暴亂兩周年，民主黨人藉紀念之機大談反對暴力，為暴亂中死去的人默哀，但共和黨人拒絕參加。

參加投票的不僅僅是眾議員，他們在3日投票的第一天帶著家人到來，準備慶祝新任期及宣誓就職。孰料直到7日凌晨才確定麥卡錫當選，有些孩子躺在眾院地板上醒來看宣誓就職。

德州共和黨籍眾議員古登(Lance Gooden)7日凌晨帶一對年幼子女參加眾院議長第15輪投票，圖為他投票後讓女兒與共和黨領袖麥卡錫(右)擊掌。(美聯社)

最後一刻共和黨人更投錯了票，印第安那州的斯帕茲(Victoria Spartz)在給點名時回應說了「出席」，引起共和黨人大驚，最後由其他人大喊「麥卡錫」才糾正錯誤。

民主黨籍聯邦眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(右)7日晨將議事槌交到共和黨籍眾院議長麥卡錫(左)手中。(Getty Images)

經過四天投票後，麥卡錫終於拿到了議長的木槌，他還開玩笑說：「這很容易，是吧？」