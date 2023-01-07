「反川」、「挺川」談不攏 議長難產反映共和黨內訌

眾院共和黨籍激進派議員蓋茨（左）與眾院共和黨籍領袖麥卡錫（右）。麥卡錫直到第15輪眾院議長選舉中才取得過半票數，蓋茨始終沒有支持麥卡錫。歐新社

眾院共和黨 領袖麥卡錫歷經5天15輪選舉，7日終於登上議長寶座。議長難產，不只顯示眾院共和黨議員的分歧，更映照出全美共和黨「反川」、「挺川」的路線之爭。連三次選舉失利後，誰能團結共和黨，帶領共和黨重新出發，目前還不明朗。

共和黨連續三次失利分別是：2018年期中選舉，共和黨落為眾院少數黨；2020年總統大選，川普 連任失利；2022年期中選舉，共和黨表現開高走低，參院損失1席淪為少數黨，傳統上應掀起「紅潮」的眾院只激盪出「紅漣漪」。

共和黨反川派人士認為「川式政治」要為大選失利負責，親川派則堅信川式路線仍是共和黨未來制勝的關鍵。兩派分歧，誰有資格代表共和黨角逐聯邦領袖或地方首長及議員，如今也備受爭議。

2022年期中選舉，川普背書的若干候選人在共和黨黨內初選脫穎而出，卻在對上民主黨時紛紛落馬。共和黨前選舉策士海耶表示，親川派候選人過於激進的作風是許多選民跑票的原因。

儘管麥卡錫與其他共和黨領袖經常與川普結盟，但親川派並不總是領情。他們堅持領袖人選做出極端的原則性承諾，例如要求中央削減政府財政預算，或是要求地方指控選舉舞弊。共和黨內已有不少人開始抵制激進派，希望回歸川普執政前的共和黨路線，降低批鬥性質，回歸經濟改革。

目前沒有人能團結共和黨。確立下屆總統候選人之前，共和黨或將持續作無頭蒼蠅。海耶指出，現在的共和黨不僅沒有能力執政，更被激進派挾持。