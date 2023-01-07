我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年假體重增加怎麼辦 沙發運動輕鬆燃燒脂肪

FTX債主恐超過100萬人 檢方為受害人成立網站

「反川」、「挺川」談不攏 議長難產反映共和黨內訌

編譯陳曉慈／即時報導
眾院共和黨籍激進派議員蓋茨（左）與眾院共和黨籍領袖麥卡錫（右）。麥卡錫直到第15輪眾院議長選舉中才取得過半票數，蓋茨始終沒有支持麥卡錫。歐新社
眾院共和黨籍激進派議員蓋茨（左）與眾院共和黨籍領袖麥卡錫（右）。麥卡錫直到第15輪眾院議長選舉中才取得過半票數，蓋茨始終沒有支持麥卡錫。歐新社

眾院共和黨領袖麥卡錫歷經5天15輪選舉，7日終於登上議長寶座。議長難產，不只顯示眾院共和黨議員的分歧，更映照出全美共和黨「反川」、「挺川」的路線之爭。連三次選舉失利後，誰能團結共和黨，帶領共和黨重新出發，目前還不明朗。

共和黨連續三次失利分別是：2018年期中選舉，共和黨落為眾院少數黨；2020年總統大選，川普連任失利；2022年期中選舉，共和黨表現開高走低，參院損失1席淪為少數黨，傳統上應掀起「紅潮」的眾院只激盪出「紅漣漪」。

共和黨反川派人士認為「川式政治」要為大選失利負責，親川派則堅信川式路線仍是共和黨未來制勝的關鍵。兩派分歧，誰有資格代表共和黨角逐聯邦領袖或地方首長及議員，如今也備受爭議。

2022年期中選舉，川普背書的若干候選人在共和黨黨內初選脫穎而出，卻在對上民主黨時紛紛落馬。共和黨前選舉策士海耶表示，親川派候選人過於激進的作風是許多選民跑票的原因。

儘管麥卡錫與其他共和黨領袖經常與川普結盟，但親川派並不總是領情。他們堅持領袖人選做出極端的原則性承諾，例如要求中央削減政府財政預算，或是要求地方指控選舉舞弊。共和黨內已有不少人開始抵制激進派，希望回歸川普執政前的共和黨路線，降低批鬥性質，回歸經濟改革。

目前沒有人能團結共和黨。確立下屆總統候選人之前，共和黨或將持續作無頭蒼蠅。海耶指出，現在的共和黨不僅沒有能力執政，更被激進派挾持。

共和黨 眾院 川普

上一則

防新變種病毒入侵 國際航班抵美 污水檢驗新冠

延伸閱讀

紐時：麥卡錫被極右派「綁架」、眾院將失能

紐時：麥卡錫被極右派「綁架」、眾院將失能
對中強硬派麥卡錫終成議長 是否訪台備受關注

對中強硬派麥卡錫終成議長 是否訪台備受關注
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
4天15輪… 麥卡錫連夜苦戰 終以216票當選眾議長

4天15輪… 麥卡錫連夜苦戰 終以216票當選眾議長

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30
在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮價格都大漲。(美聯社)

通膨重創中產家庭 比低收入戶還慘

2023-01-02 06:03

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校
影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年

影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年
新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特