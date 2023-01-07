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對中強硬派麥卡錫終成議長 是否訪台備受關注

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對中強硬派麥卡錫終成議長 是否訪台備受關注

編譯茅毅／即時報導
麥卡錫終於得償所願，登上國會眾院議長寶座。(美聯社)
麥卡錫終於得償所願，登上國會眾院議長寶座。(美聯社)

對中國抱持強硬立場的麥卡錫，7日終於登上國會眾院議長寶座，除了他自己的態度，接下來還得在若干國內外議題上，滿足在此次議長選舉期間令他吃盡苦頭的共和黨內反對派議員，例如推動彈劾民主黨總統拜登、砍預算，還有反中，尤其他去年宣布考慮跟進前眾院議長裴洛西，率代表團訪問台灣。

麥卡錫去年11月表明，若他當議長，眾院計畫成立針對中國的「特別委員會」（或稱專責委員會），是自1990年代晚期以來的創舉。他認為，拜登政府對北京不夠硬。他在保守派媒體「福斯新聞」點名中國是「竊取（美國）智財的頭號國家」，並批評拜登對此坐視不管，才讓中方對美國為所欲為。

麥卡錫堅定挺台，若他繼1997年共和黨的金瑞契和去年的裴洛西，成為第3位訪台的現任眾院議長，一般認為可能大幅升高美中緊張情勢。

國務卿布林肯說，美國3權分立，行政部門無權干涉立法部門。上海交通大學副研究員鄭志華認為，在北京看來，這對華府是個很好用的藉口。

鄭志華分析，在美中嚴重缺乏戰略互信的背景下，一旦麥卡錫訪台，北京最方便的解讀，就是華府故意為之，進一步「掏空」美國的「一中政策」。根據過去經驗，民進黨政府不歡迎麥卡錫來訪的可能性極低。

華府智庫「布魯金斯研究院」外交政策研究主任歐漢倫（Michael O'Hanlon）認為，在2024年美國總統大選的政治攻防上，麥卡錫等共和黨人士可能決定利用加大「修理中國」（China bashing）的力道，將拜登的「人設」定為對中議題示弱。

「注定一戰：中美能否避免修昔底德陷阱」（Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?）一書作者、美國總統柯林頓時期擔任國防部助理部長的哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）提到，無論拜登政府對北京有多硬，共和黨內的強硬派永遠都會嫌不夠。他表示，麥卡錫若訪台，政治目的會多於美國的國安或國家利益，如同裴洛西般，「既不負責又不顧後果」，只會讓北京藉機展現其箝制台灣的能力。

麥卡錫 拜登 北京

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