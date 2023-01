對中強硬派麥卡錫終成議長 是否訪台備受關注

麥卡錫終於得償所願,登上國會眾院議長寶座。(美聯社)

對中國抱持強硬立場的麥卡錫 ,7日終於登上國會眾院議長寶座,除了他自己的態度,接下來還得在若干國內外議題上,滿足在此次議長選舉期間令他吃盡苦頭的共和黨內反對派議員,例如推動彈劾民主黨總統拜登 、砍預算,還有反中,尤其他去年宣布考慮跟進前眾院議長裴洛西,率代表團訪問台灣。

麥卡錫去年11月表明,若他當議長,眾院計畫成立針對中國的「特別委員會」(或稱專責委員會),是自1990年代晚期以來的創舉。他認為,拜登政府對北京 不夠硬。他在保守派媒體「福斯新聞」點名中國是「竊取(美國)智財的頭號國家」,並批評拜登對此坐視不管,才讓中方對美國為所欲為。

麥卡錫堅定挺台,若他繼1997年共和黨的金瑞契和去年的裴洛西,成為第3位訪台的現任眾院議長,一般認為可能大幅升高美中緊張情勢。

國務卿布林肯說,美國3權分立,行政部門無權干涉立法部門。上海交通大學副研究員鄭志華認為,在北京看來,這對華府是個很好用的藉口。

鄭志華分析,在美中嚴重缺乏戰略互信的背景下,一旦麥卡錫訪台,北京最方便的解讀,就是華府故意為之,進一步「掏空」美國的「一中政策」。根據過去經驗,民進黨政府不歡迎麥卡錫來訪的可能性極低。

華府智庫「布魯金斯研究院」外交政策研究主任歐漢倫(Michael O'Hanlon)認為,在2024年美國總統大選的政治攻防上,麥卡錫等共和黨人士可能決定利用加大「修理中國」(China bashing)的力道,將拜登的「人設」定為對中議題示弱。

「注定一戰:中美能否避免修昔底德陷阱」(Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?)一書作者、美國總統柯林頓時期擔任國防部助理部長的哈佛大學教授艾利森(Graham Allison)提到,無論拜登政府對北京有多硬,共和黨內的強硬派永遠都會嫌不夠。他表示,麥卡錫若訪台,政治目的會多於美國的國安或國家利益,如同裴洛西般,「既不負責又不顧後果」,只會讓北京藉機展現其箝制台灣的能力。